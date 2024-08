Bivši švedski teniser i trener Peter Lundgren preminuo je u 60. godini.

Bivši teniser i trener Peter Lundgren preminuo je u 60. godini, javljaju mediji iz njegove Švedske. U pitanju je teniser koji je u karijeri osvojio tri titule i najbolji plasman mu je 25. mjesto na ATP listi, a koji je takođe bio poznat i po saradnji sa jednim od najvećih svih vremena - Rodžerom Federerom.

Bilo je to na početku Federerove karijere, sarađivali su od 2000. do 2003. kada su im se putevi razišli, dok je zatim bio trener i Maratu Safinu, Markosu Bagdatisu, Grigoru Dimitrovu, Stanislasu Vavrinki i Danijeli Hantuhovoj.

"Počivaj u miru, tata. Jedan od najboljih nas je napustio prerano. Trener, igrač, prijatelj i otac. Bio je inspiracija i pomagao je mnogima kako na, tako i van terena. Utisak koji je ostavio, kao i sjećanja će zauvijek nastaviti da žive", napisao je sin Petera Lundgrena koji je utučen zbog njegove smrti.

Imao je već Lundgren problema sa zdravljem jer mu je prije godinu dana amputirana lijeva noga (slomio je članak i imao problema sa dijabetesom). Iza njega ostaje dubok trag u sportu, posebno zbog svega što je uradio sa Federerom.

"Nikada nije lako raditi sa teniserom, ali Federer je u tom periodu bio veoma talentovan, samo malo lijenj", pričao je Lundgren u jednom od retkih intervjua koje je dao i podsetio se prve zajedničke grend slem titule na Vimbldonu 2003. godine: "Bio je to veoma poseban momenat za nas dvojicu. Uvek sam želeo da osvojim Vimbldon, od kako sam krenuo sa igranjem tenisa. Stizao sam do osmine finala kao igrač, što nije loše, ali sam ga osvojio kao trener, što je nešto što me čini srećnim".