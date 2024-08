Fantastične vijesti za Novaka Đokovića!

Izvor: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Janik Siner je ušao u finale Sinsinatija, a to znači samo jedno - Novak Đoković će na US Openu biti drugi nosilac! Prvi reket svijeta savladao je u dramatičnom meču polufinala Aleksa Zvereva 7:6, 5:7, 7:6 i tako obezbijedio duel sa Frensisom TIjafoom u finalu. To znači da će Siner kao prvoplasirani na ATP listi imati preko 2.000 bodova viška u odnosu na prvog pratioca na ATP listi, a to je Novak Đoković! Njega su u Sinsinatiju mogla da prestignu dva tenisera, ali nijedan nije uspio.

Prvo je Karlos Alkaraz ispao odmah u drugom kolu i tako ostao na trećem mjestu, a Aleksu Zverevu je bilo potrebno da osvoji turnir kako bi napravio najveći rezultat karijere i postao drugi reket svijeta. On to nije uspio, iako je igrao sjajno stao je u polufinalu i sada je jasno da će Đoković dočekati US Open kao drugi na svijetu.

To znači da će on biti razdvojen do finala u žrijebu od Janika Sinera, a da će u njegovom dijelu žrijeba završiti ili trećeplasirani Karlos Alkaraz ili četvrti na svijetu Aleks Zverev. Sa njima može da se sastane tek u polufinalu. Da je bio treći ili četvrti, što je moglo da se desi poslije Sinsinatija, mogao je Novak već u polufinalu da dobije za rivala Janika Sinera, a mogao je u svojoj polovini žrijeba da bude i spojen sa Alkarazom ili Zverevom. Ovako makar ne mora da misli na Sinera do finala.