Novak Đoković je prebrinuo jednu brigu, ali sada bi mogao da ga sa drugog mjesta na ATP listi sruši Aleks Zverev.

Karlos Alkaraz se potpuno raspao u Sinsinatiju i ispao je od Gaela Monfisa već na prvom koraku! Bio je nekadašnji broj jedan slobodan u prvom kolu, a zatim je u dva dana zbog prekida zbog kiše izgubio od veterana 4:6, 7:6, 6:4. Lomio je rekete, nervirao se, ali ništa nije pomoglo jer nije mogao da dođe ni blizu željene foirme.

To znači da nije uspio Alkaraz da prestigne Novaka Đokovića! Novak će naredne nedelje na ATP listi imati 7.460 bodova, a Alkaraz 7.360. Sve i da je dobio Monfisa on bi morao da pobijedi i Holgera Runea u narednom kolu kako bi prešao Novaka, ali kako stvari stoje teško da bi se to desilo jer je Rune savladao Francuza.

Drugo mjesto je jako bitno zato što donosi razdvajanje od broja jedan na ATP listi Janika Sinera sve do finala, ali iako su Karlos Alkaraz i Danil Medvedev jako rano ispali sa turnira, jedan teniser i dalje preti!

AKO OSVOJI ON JE DRUGI, A TO NE VALJA!

Aleksandar Zverev je trenutno četvrti teniser na svijetu i to je najmanje dokle će dogurati do US Opena. Ima 6.995 poena, a još uvek nije odbranio sve bodove sa prošlogodišnjeg Sinsinatija. Savladao je prvo Karena Hačanova 6:3, 6:2, a zatim dosta teže Pabla Karenja-Bustu 7:5, 7:6. Ipak da bi ugrozio Novaka i oteo mu drugo mesto potrebno je da ode do samog kraja i da osvoji turnir.

Stigao je do četvrfinala i tu će igrati protiv mladog i perspektivnog Amerikanca Bena Šeltona, a onda mu u polufinalu potencijalno dolazi Janik Siner, ako pobijedi Andreja Rubljova. U donjem dijelu žreba nalaze se Holger Rune i Džek Drejper, kao i Frensis Tijafo i Hubert Hurkač.

Ukoliko bi Aleks Zverev došao do drugog mjesta na ATP listi ne samo da bi došao do najvećeg uspjeha u karijeri već bi Njemac uspio da bude definitivno drugi nosilac na US Openu. Drugi nosilac je u suprotnom dijelu žreba u odnosu na prvog i ne može do samog finala da se sastane sa prvim, a sa trećim i četvrtim na listi može da igra tek u eventualnom polufinalu.