Treći set bio je u znaku Austrije, koja je u drugoj polovini uspjela da poveže pet poena, stekne pet poena prednosti, i održava prednost do novog vođstva, 25:21. To nije uzdrmalo naš tim, koji je najbolju odbojku pokazao upravo u finišu.

Izvor: MN Press

Ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je večeras u Bijelom Polju Austriju 3:2 (22:25, 25:22, 21:25, 25:19, 15:13) i tako sa trijumfom završila pripreme pred početak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crna Gora je juče u prvom kontrolnom susretu sa Austrijom izgubila 3:2.

Uvodni set utakmice najavio je još jedan zanimljiv duel ovih reprezentacija, poput prvog koji je odigran takođe u pet setova u Bijelom Polju. U egal igri Austrija je uspjela da napravi seriju 3:0 pri rezultatu 20:20, i tako stekla nedostižnu prednost u prvog setu, koji je dobila 25:22, pišu Vijesti.

Naše djevojke su odgovrile istom mjerom, s tim što su do vođstva stigle nakon dvadesetak poena. Takođe sa tri vezana poena odlijepile su se od rivala, prednost je rasla do plus četiri, a poseban kvalitet pokazale su u finišu seta, kada su na priključak rivala odgovorile sa nova tri vezana poena i izjednačile, 25:22.

U četvrti set izabranice Milorada Krunića krenule su sjajno, povele 4:1, odgovorile na napade rivala parcijalom 9:1 i imale 15:7, a prednost Crne Gore rasla je do plus devet, u samom finišu seta, 23:14. Pokušaji Austrije da ostane u setu nisu bili uspješni, već je naš tim iskoristio treću set loptu i izborio taj-brejk sa 25:19. U tim trenucima glavnu riječ imala je Nevena Vukčević, koja je priliku dobila upravo u četvrtom setu.

Odlučujućim setom oslikana je cijela utakmica, ali i dvomeč ovih reprezentacija u pripremama za početak kvalifikacija za Euro Volej. Nakon neizvjesne borbe, u kojoj je Crna Gora uglavnom bila u prednosti, naš ženski nacionalni tim uspio je da slavi, 15:13, a meč završio serijom 2:0.

Izuzetno raspoložene bile su naše poenterke. Najefikasnija bila je Danijela Džaković sa 23 poena, 15 je osvojila Simona Petranović, po 13 Dijana Vuković i Nevena Vukčević, koja je imala ćak 69% uspješnih napada. Dvocifrena je bila i Saška Đurović sa 11, dok je dva poena manje osvojila Mina Dragović. Na drugoj strani 11 poena Šabel.

Crna Gora u kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, koje se igra u ljeto 2026. u Turskoj, Češkoj, Švedskoj i Azerbejdžanu, kreće u subotu, 17. avgusta, kada je očekuje gostovanje Letoniji.

Zbog odustajanja ženske odbojkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine od kvalifikacija, to će biti jedini meč u ovom kvalifikacionom ciklusu.

Crna Gora – Austrija 3:2 (22:25, 25:22, 21:25, 25:19, 15:13)

Dvorana – SC “Nikoljac”, Bijelo Polje. Sudije: Branko Batizić i Slobodan Kovačević. Gledalaca: 70.

Crna Gora: Đurović 11, Cenović (libero), Šušić 1, Jovović, Tvrdišić, Vuković 13, Džaković 23, Petranović 15, Vukčević 13, Rakočević, Popović, Budrak , Đukić , Krunić, Dragović 9.

Austrija: Holzinger 4, Rab 9, Huber (libero), Truner 9, Črtianska 7, Hintereger 8, Šabel 11, Oberhauser (libero), Šmit, Nesimović, Janka 3, Gartner 8, Fitz 3.