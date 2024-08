Ilon Mask čestitao je Novaku Đokoviću na osvajanju olimpijskog zlata, a ubrzo je stigao odgovor od srpskog asa.

Novak Đoković postao je olimpijski šampion. U finalu je na pariskoj šljaci pobijedio Karlosa Alkaraza (7:6, 7:6) i tako je osvojio jedinu titulu koja mu je nedostajala u bogatoj i uspješnoj karijeri. Posle toga pristigle su čestitke sa svih strana svijeta, među njima je i jedan od najbogatijih ljudi na planeti Ilon Mask.

On je podržao Novaka pred finale, pa mu se javio i posle finala kada je napisao "Čestitam" uz srpsku zastavu. Nije dugo čekao na odgovor od srpskog igrača. Nole je brzo to vidio i odgovorio mu "Hvala ti Ilone", napisao je srpski as. Bilo je to dovoljno da krenu "milioni" komentara na tu objavu na Tviteru.

Sve to počelo je od Novakove dirljive poruke. "Nikada nisam mogao da odustanem od sna da osvojim ovu zlatnu medalju, kao što ni narod Srbije nikada nije odustao od mene. Zajedno smo vjerovali u nemoguće. Iako sam ja taj koji nosi ovu medalju, želim da svaki Srbin zna da ona pripada svima nama. Predstavljati našu naciju najveća je čast na svijetu. Ova medalja, ovi trenuci, ovaj život – ništa od toga ne bi bilo moguće bez vaše nepokolebljive podrške. Ovo je zbog tebe. Ovo je za tebe. Hvala vam. Volim vas, Nole", poručio je Đoković.

Posle velikog uspjeha koji je ostvario Novak se vratio na Balkan, otišao je prvo do Crne Gore, pa onda i do Hrvatske sa prijateljima i najbližima. Riješio je da se opusti malo i da uživa na plažama posle nevjerovatnog uspjeha koji je ostvario.

