Maldi džudista iz Alžira nije želio da se nađe na borilištu sa Izraelcem.

Olimpijske igre u Parizu donijele su nam još jedan veliki skandal! Alžirski džudista Dris Mesaud (22) izbačen je sa takmičenja jer je odbio da se bori protiv izraelskog takmičara Tohara Butbula! Njihov meč trebalo je da bude u rasporedu tokom prijepodnevnog dijela programa u ponedjeljak, ali do borbe neće ni doći - Izraelac prolazi u narednu fazu takmičenja zato što njegov rival neće ni iskoračiti na borilište.

Mesaud, koji je veliki vjernik i na svojim društvenim mrežama često kači objave sa tom tematikom, odlučio se na ovakav vid protesta zbog zločina koje Izraelci već mjesecima čine u Gazi, nad palestinskim narodom. Mesaud smatra da je Izrael agresor na čitavom prostoru Gaze, pa ne želi da se sastaje sa sportistima iz te zemlje čak ni na najvećim svjetskim takmičenjima.

Takmičenje u Parizu trebalo je da bude prvo za Drisa Mesauda na Olimpijskim igrama, a to bi bio i jedan od najvećih rezultata u karijeri mladog borca. On je na Svjetskom prvenstvu prošle godine zauzeo sedmo mjesto u kategoriji do 73 kilograma, dok je na Afričkim prvenstvima dominantan u toj kategoriji - osvojio je zlatne medalje na posljednja tri kontinentalna šampionata.