Rafael Nadal pobijedio mađarskog rivala i zakazao meč protiv Novaka u 2. kolu Olimpijskih igara.

Izvor: Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia

Rafael Nadal pobijedio je u 1. kolu olimpijskog turnira Mađara Martona Fučovića u tri seta (6:1, 4:6, 6:3) i zakazao duel protiv Novaka Đokovića u sljedećoj rundi. Taj meč trebalo bi da bude odigran u ponedjeljak, mada još nije definitivno potvrđen termin.

Iako je u subotu, poslije pobjede u dublu sa Karlosom Alkarazom, Nadal rekao da će razmisliti šta će igrati u nastavku turnira, bila bi apsolutna senzacija da Rafa odustane od svog možda posljednjeg velikog duela protiv Đokovića.

Nadal i Đoković igrali su do sada 59 puta i biće to njihov jubilarni, 60. međusobni okršaj! Na Olimpijskim igrama sreli su se do sada jedini put u Pekingu 2008, kada je Nadal pobijedio u polufinalu 6:4, 1:6, 6:4. Cijeli svijet će stati kada opet budu stali jedan naspram drugog, na Igrama u Parizu.