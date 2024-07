Pročitajte pjesmu koju je Novak Đoković napisao supruzi Jeleni za godišnjicu braka.

Novak Đoković proslavlja danas desetu godišnjicu braka sa Jelenom. I dok se užurbano sprema za meč četvrtfinala Vimbldona protiv Aleksa de Minora, odvojio je ipak danas vrijeme da izabranici napiše ljubavne stihove, odnosno pjesmu koja na najbolji mogući opisuje njihovu vezu.

Novak i Jelena znaju se još od srednjoškolskih dana, a prvi put smo je u njegovoj "loži" vidjeli još davne 2006. godine. Prvo su bili prijatelji, pa su se "smuvali" tek poslije tri godine poznanstva, ali tu odavno više nije bilo nikakve dileme. Par se potom vjenčao na Svetom Stefanu, u julu 2014. godine, a Jelena Ristić, koja je u tom trenutku bila u drugom stanju, zablistala je na vjenčanju koje je pratio cio region.

Njih dvoje imaju dvoje djece, sina Stefana koji ima devet godina i kćerku Taru koja se rodila 2017. godine, pa sada njih dvoje redovno gledaju Novaka na turnirima. Pročitajte tekst pjesme koju je Novak napisao za Jelenu, s prevodom:

"Deset godina radosti,

Deset godina snova,

Deset godina kao ostrva,

Deset godina kao potoci.

Deset godina kao roditelji,

Deset godina kao jedno,

Deset godina plesa,

Deset godina zabave.

Deset godina joge,

Deset godina se protežemo,

Deset godina pasa,

Deset godina "donesi".

Deset godina letjenja,

Deset godina na moru,

Deset godina tebe,

Najbolji dio mene.

Deset godina tenisa,

Deset godina lopti,

Deset godina trijumfa,

Deset godina padova.

Deset godina kao saigrači,

Deset godina zajedno,

Deset godina Jelena,

Volim te zauvijek.

Volim te".

Pogledajte i snimak koji je Nole objavio za svoju suprugu povodom godišnjice braka:

KAKO SU SE UPOZNALI JELENA I NOVAK?

"Mi smo baš bili klinci kada smo se prvi put sreli. Bili smo na teniskom turniru u jednom klubu na Banovom brdu. Dugo sam trenirala tenis, do svoje 15. godine, pa smo imali zajedničko društvo. On je rješavao neke ukrštene riječi, a ja sam bila pored njega, pa me je pitao da mu pomognem i tako smo zajedno počeli da rješavamo, ali poslije toga smo se sretali povremeno i uvijek lijepo družili, ali bez ikakvih naznaka da ćemo se ikada zabavljati", pričala je Jelena jednom prilikom i otkrila da su zapravo tek poslije tri godine počeli da se zabavljaju.

Nole ju je zaprosio na poseban način: "Otišli smo na vožnju balonom. Iznajmio sam još jedan balon, koji je trebalo da se digne u trenutku kada bismo mi prolazili i otpustio bi znak na kojem bi pisalo "Hoćeš li da se udaš za mene?" Problem je nastao kada se balon zapalio, doduše ne tako jako. Jelena je počela da paniči. "O, bože. Imamo rupu u balonu". Okrenuo sam se ka vozaču i rekao: "Molim te, pomozi. Propustiću priliku", prisjećao se on.