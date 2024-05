Rafael Nadal odigrao posljednji meč u Rimu.

Izvor: R4924_italyphotopress / imago sportfotodienst / Profimedia

Španski teniski velikan Rafael Nadal dobio je dirljiv ispraćaj sa stadiona "Foro Italiko" u Rimu, nakon što je doslovno počišćen sa terena u meču 2. kola protiv Poljaka Huberta Hurkača (1:6, 3:6). Poslije svog posljednjeg nastupa u "Vječnom gradu", svi u gledalištu ustali su i ovacijama ispratili posljednji put rekordera turnira, koji je osvojio čak 10 titula u glavnom gradu Italije.

Prije svih, čestitao mu je Poljak koji ga je danas pobijedio.

"Privilegija je da igram protiv svog idola i ne uzimam je zdravo za gotovo. Rafa Nadal, hvala ti što si nas decenijama inspirisao. Osjećam ništa drugo osim poštovanje prema tebi".

Poslije pozdrava na mreži, usledile su ovacije najvećem šampionu u istoriji Mastersa u Italiji. Pogledajte taj trenutak.

Poslije meča, Nadal je na konferenciji za novinare bio upitan da li je ovo oproštaj. "Ne znam da li će ovo biti moj posljednji nastup ili ne. Naravno, mnogo su veće šanse da je danas bio posljednji put. Naravno, nisam čovjek koji donosi odluke 'vruće glave', već pokušavam da prođe malo vremena, pa ćemo vidjeti", kazao je on.

Nadal je ranije najavljivao da želi da igra na Olimpijskim igrama u dublu sa Karlosom Alkarazom. Da li će to ostvariti? "To sada izgleda teško... On se povrijedio u Madridu, ja nisam bio u dovoljno dobrom fizičkom stanju da igram prije toga i izgleda sve to teško, jer nema mnogo turnira na kojima možemo da igramo prije Olimpijskih igara. Možemo samo u Rolan Garosu i to se neće desiti. Ponavljam, to izgleda teško"

Mnoge je iznenadilo to što Nadal nije htio da izričito prizna da je posljednji put igrao u Rimu. "Nikad nisam rekao da će ovo biti moj posljednji put. To sam rekao za Madrid, jer to jeste bio slučaj, a ovde nisam 100 odsto siguran. Možda sam na 98 odsto, ali neću reći da je 100 odsto, kada nije".