Skandal koji je žestoko uzdrmao sportsku javnost

Priča koja se ne zaboravlja... Nekada prvi čovjek FIA i jedna od najvećih figura u istoriji Formule 1, Maks Mozli, prije 16 godina našao se u centru skandala koji je zaprepastio čitav svijet.

Nekadašnji predsjednik Međunarodne automobilske federacije (FIA) i sin nekadašnjeg lidera britanskih fašista Maks Mozli, glumio je nacistu u privatnoj sado-mazo "predstavi" sa pet prostitutki!

Na snimaku, koji je tada procurio u javnost, Mozli na njemačkom jeziku izdaje naredbe djevojkama u naci uniformama dok ga one "bičuju do krvi". Zanimljivo, Mozli je inače sin čuvenog nacističkog lidera i prijatelja Adolfa Hitlera - Osvalada Mozlija.

Zatim je Mozli uzeo bič i počeo da bičuje djevojke, brojeći udarce na njemačkom jeziku. Jauci djevojaka izazvali su veliko uzbuđenje kod Mozilja, koji je u tada imao 67 godina. Poslije batina na red je došao i s*ks. Mozli je za usluge ovih prostitutki izdvojio 2500 funti.

Akcija sa prostitutkama trajala je pet sati, a najbolji dio je na kraju... Najmoćniji čovjek u svijetu automobilizma pije sa svojim prijateljicama šoljicu čaja.

Supruga Džin, sa kojom ima dvoje djece, nije bila oduševljena snimcima, a nisu ni njegovi poslodavci. Poslije godinu dana podnio je ostavku. Englez je bio predsednik FIA od 1993. do 2009. godine, kada ga je naslijedio Žan Tod.

Njegov veliki prijatelj Barni Eklston nije povjerovao dok nije vidio dokaze.

"Poznajem ga jako dugo i da nisam vidio ne bih povjerovao u to. To što ljudi rade privatno je njihova stvar, to neće uticati na sport", rekao je Eklston.

https://youtu.be/ch6tTpX-3HM?si=PE3Yx5lSpL1QN4cG

Nekoliko dana nakon što je podnio ostavku, doživio je žestok udarac... Njegov sin Aleksandar (39) je pronađen mrtav. Ispostavilo se da se predozirao.

https://youtu.be/NLaITvWO0Q0?si=sPj7rQ3cKPQUllSJ

Mozli je preminuo 24. maja 2021. godine u 81 godini života.

https://youtu.be/AQyu57AetLQ?si=w7k05ok8jt1gH0QB