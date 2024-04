Sportistkinja Slađana Erić, nekadašnja igračica Crvene zvezde, ima informacije sa lica mjesta.

Izvor: Instagram/sladjanaeric1/printscreen

Srpska odbojkašica Slađana Erić (40) trenutno se nalazi u Izraelu, na čijoj se teritoriji od noć vodi novi rat! Lansiranjem dronova i raketa zbog gađanja njihove ambasade, Iranci su objavili rat Izraelu, a sportistkinja koja je u dva mandata nosila dres Crvene zvezde oglasila se na društvenim mrežama o situaciji u kojoj se nalazi.

Po riječima iskusne odbojkašice, noć u Izraelu bila je mirna jer su izraelske odbrambene snage uspjele da presretnu sve dronove i rakete koje je Iran ispalio ka zemlji u kojoj ona nastupa. Ipak, postoje naznake da to nije sve i da će se napadi Irana nastaviti i narednih dana, dok sukobi Izraela i Palestine traju još od oktobra 2023. godine!

"Hvala svima na porukama i pozivima. Trenutno je mirno, bez sirena i uzbuna u Izraelu. 500 raketa je poslato iz Irana, to su istinite vesti. Veliki gradovi su na metu, Jordan, Jerusalim, Haifa. Uspjeli su zaustaviti sve rakete i dronove. Nijedna raketa nije pala na teritoriji Izraela, ali nas neizvjesnost očekuje do jutra. Iran je najavio novi napad i to je jedino što trenutno znam", napisala je u svojoj objavi Slađa Erić. Ovo je srpska odbojkašica koja igra u Izraelu:

Slađana Erić je karijeru počela u Crvenoj zvezdi, a nakon velikih uspjeha u domaćim okvirima karijeru je nastavila u Francuskoj, Švajcarskoj i Španiji. Kratko je ponovo nosila dres Zvezde, a zatim igrala u Italiji i Turskoj pre nego što se vratila u Srbiju. Nastupala je za Kolubaru iz Lazarevca, Partizan Vizuru, pa u regionu nosila dres Jedinstva iz Brčkog, a zatim za Vizuru i Tent. Nakon igranja u Rusiji i Kini obukla je dres Uba, pa Spartaka iz Subotice, da bi se prethodnog leta preselila u Izrael gde brani boje Makabija iz Haife.