Željko Obradović potvrdio da Zek Ledej nije trenirao pred meč sa Olimpijakosom u Evroligi.

Otac košarkaša Partizana Zeka Ledeja preminuo je 16. marta, a klub je dozvolio igraču da otputuje u Sjedinjene Američke Države kako bi bio uz njega u poslednjim danima. Prema riječima Željka Obradovića, Ledej je trebalo da se pojavi na treningu pred meč sa Olimpijakosom u utorak od 11 časova, međutim to se nije desilo.

"Svi su zdravi. Zek Ledej nije na treningu, nisam ga ni ja vidio", rekao je Željko Obradović i potom objasnio da je košarkašu prenijeto kada treba da dođe u Beograd.

“Situacija je takva da je on obaviješten da je u utorak ujutru trebalo da dođe na trening. To je bio prvi trening posle Podgorice, ali nije došao. Mislim da je imao nekih problema sa letovima, ali pravo da vam kažem to je posao ljudi iz kluba, ne moj. Ja se bavim ovim ovdje", dodao je trener Partizana misleći na trening i pripremu utakmice sa Olimpijakosom, jednom od tri preostale u ligaškom dijelu sezone Evrolige.

Što se tiče meča protiv Olimpijakosa (četvrtak, 20.30) u "Areni", Obradović ističe da njegov tim ima iskustvo iz prvog meča sa crveno-bijelima, iz kog bi trebalo da izvuku pouke, ali da je jasno da je grčki velikan "napravljen za najveće domete" i to pokazuje učinak trenera Jorgosa Barcokasa.

"Očekuje nas posao, da čitamo njihovu odbranu. Biće dosta preuzimanja, biće dosta protoka lopte u napadu. Oni su tim koji igra veoma strpljivo i dosta toga se odigra u samoj završnici napada. Kada to govorim, mislim na izuzetnu realizaciju u poslednje tri-četiri sekunde napada. To znači da ćemo morati da igramo odbranu 24 sekunde i da budemo spremni na to. Tu negdje leži ključ utakmice", objasnio je "Žoc".