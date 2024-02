Možda nije jedan od najboljih, ali Ivo Karlović će zauvijek ostati jedan od najunikatnijih tenisera ikada. Sada je konačno sa 44 godine rekao da je kraj!

Konačno je kraj! Djelovalo je da je Ivo Karlović neuništiv i da mu ne pada na pamet da se povlači, ali jedan od najboljih servera u istoriji tenisa je konačno sa 44 godine rekao da je sa tenisom dosta! Iako je nedavno izjavio da se neće oprostiti "Doktor Ivo" je sada zvanično završio karijertu kojie je zapravo gotova od 2021. godine otkako nije odigrao nijedan meč. Tada je izgubio od Kolumbijca Emilijana Gomeza u drugom kolu Indijan Velsa.

Dvije godine kasnije se oprostio od tenisa, a odlazi kao jedan od rijetkih igrača koji imaju pozitivan skor sa Novakom Đokovićem! Susreli su se tri puta, a Karlović je prvo savladao Đokovića 2008. godine na madridskoj šljaci 7:6, 7:6, a zatim ga je dobio i u Dohi 2015. godine 6:7, 7.6, 6:4 u jednom od najboljih mečeva koje je taj turnir ikada vidio. Ipak, nikad se nije pomirio sa ovim skorom dvometraš iz Zagreba, već je uvijek tvrdio da zapravo ima pobjedu više!

"Zapravo je 3:1. Pobijedio sam ga i u kvalifikacijama turnira u Madridu 2005. godine, samo što ATP to ne bilježi. Nije da ga zadirkujem, ali spomenem mu taj podatak s vremena na vreme. Na šta on počne iznositi smiješne izgovore, poput 'duvao je vetar', ili 'to je bilo 1847.' Ne znam zašto je baš tu godinu izabrao", rekao je uvijek duhoviti Karlović za "Večernji list".

Sa profesionalnom karijerom počeo je još sredinom devedesetih, a najbolji ATP rang je imao 2008. kada je bio 14. Ima 44 nedjelje u top 20 na svijetu, a svijet ga je upoznao kada je u 1. kolu Vimbldona 2003. savladao branioca titule Lejtona Hjuita i tako najavio njegov pad. Sa Hrvatskom je osvojio Dejvis kup, a jedno vrijeme je držao svjetski rekord sa 78 asova na meču. U karijeri je imao 13.728 asova, a najbrži mu je išao 251 kilometar na sat. Na kraju je karijeru završio sa osam ATP titula i sedam čelendžera i četiri fjučersa.

"Dragi fanovi i prijatelji,nadam se da će vas ovaj post sve zateći dobrog raspoloženja i sa snažnim bekhendom! Neki od vas su primijetili da je prošlo dosta vremena otkako sam igrao na turniru i još uvijek me svakodnevno pitaju hoću li se i kada vratiti na turneju. Žao mi je što ću vas razočarati, ali ovim pismom želim to učiniti službenim i konačno objaviti svoje povlačenje. Imao sam vrlo zadovoljavajuću, neortodoksnu i dugu karijeru koja dolazi iz izuzetno skromnih početaka, posebno za tenisera. Hrvatska je bila sasvim drugačija zemlja 80-ih i 90-ih godina kada sam odrastao i jako sam ponosan na svoja postignuća i ono što sam uspio prevladati. Želio bih zahvaliti svim trenerima i ljudima koji su bili uključeni i doprinijeli mom razvoju kao tenisera. Bez vas ovo srećno putovanje ne bi bilo moguće. Porodica mi je pružila ogromnu podršku i neizmjerno ih volim. Veselim se što ću nastaviti da provodim vrijeme s njima radeći stvari koje su nam važne i koje nas ispunjavaju. Svima vama koji ste bili navijači i podržavatelji tokom godina, hvala što ste bili dio mog putovanja. Volim vas sve i nadam se da se opet vidimo. Ostaću blizak tenisu i pokušati da podijelim svoje znanje i sva nevjerovatna iskustva na turneji s novim generacijama tenisera. Putovanje se nastavlja i fokus se preusmjerava. Zahvalan sam. Živjeli, dr Ivo", stoji u oproštaju Karlovića od tenisa.