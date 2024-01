Pre nego što je postao planetarno poznat, Novak Đoković je bio sa devojkom koja ima gotovo dva i po miliona Instagram pratilaca!

Izvor: Instagram/ladyleeofficial/printscreen/MONDO/Stefan Stojanović

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković već godinama je u ljubavi sa Jelenom, suprugom i majkom Stefana i Tare. nNjih dvoje upoznali su se preko zajedničkih prijatelja još tokom srednje škole i od tada su praktično nerazdvojni, a u svetu sporta važe za jedan od najskladnijih parova. Jelena je najveća, ali ne i prva Novakova ljubav - teniski šampion je u tinejdžerskim danima bio u vezi sa poznatom Srpkinjom!

Reč je o Lidiji Popović koja je svoju karijeru u svetu muzike izgradila pod nadimkom Lejdi Li, odnosno LadyLee! Ona radi kao DJ i nastupa širom sveta - pre nekoliko godina čak i na Egzitu - pa nije nikakvo iznenađenje što je na Instagramu prati čak 2,3 miliona ljudi! Pored muzičke karijere, a priča se da za nastup uzima i do 30.000 evra, i producentske kuće čija je vlasnica, Lidija pažnju privlači i izuzetno atraktivnim fizičkim izgledom!

"Srpska Dženifer Lopez", kako su je mediji u rodnoj zemlji nazvali pre nekoliko godina, može da se pohvali stotinama hiljada lajkova na gotovo svim svojim objavama - bilo da je reč o fotografijama sa nastupa širom sveta, iz noćnog provoda ili provokativnim slikama sa neke prelepe plaže. Pogledajte kako izgleda Lidija:

Što se tiče veze sa Novakom, ona nije dugo potrajala. Lidija je u to vreme živela u Novom Sadu, Novak u Beogradu, pa i pored toga što su imali veliku želju da održe vezu na daljinu, nisu uspeli u tome. Ipak, raskid nije bio buran i Lejdi Li je nekoliko puta pomenula kakav je Novak zapravo.

"Nole je za vreme naše veze uvek bio pažljiv i nasmejan, ali to je bilo kada nije imao obaveze kao što ima danas. Sada nosi veliki teret na leđima kao slavni muškarac u svetu sporta. Naravno da Nole nije papučar...", pričala je svojevremeno Lidija i dodala: "Novak je društven i džentlmenski nastrojen dečko, takvog ga se bar ja sećam."

Lidija je priznala da nije više u kontaktu sa srpskim sportistom, ali da pamti detalje njihove veze! "Nama su se putevi razišli, u tome nema ničeg lošeg, a danas se ne čujemo. Svako ima svoju karijeru, non-stop smo na nogama, ali se svakako rado setim tog perioda, volim da pamtim lepe stvari", ispričala je svetski poznata Lidija Popović.

Sudeći po objavama na društvenim mrežama, Lejdi Li imao veoma zahtevan poslovni život. I ona mnogo putuje, nastupa na različitim krajevima sveta i pred različitom publikom, a često ima i "problem" sa nerealnim očekivanjima muškaraca koji su došli da je slušaju. Neki od njih traže da se skine dok pušta muziku! "Nikad se ne bih skinula na sceni, a mnogi misle da to radim na nekim žurkama. Jesam liberalna osoba, ali ne bih išla do te mere samo radi senzacije. Na bini sam surovi profesionalac, tako da niko ne može da očekuje od mene da bacam majicu u publiku ili da ostanem u toplesu. Svim ženama sugerišem da se ne slikaju u bikiniju dok su na stejdžu jer se onda stvara pogrešna slika. Muškarci stalno dobacuju takve stvari, ali ja se samo šmekerski nasmejem", svojvremeno je rekla Lidija.

Navodno, Lidija Popović jedna je od samo dve devojke koje su bile sa Novakom Đokovićem pre nego što je upoznao Jelenu. O tome je svojevremeno pričala i njegova majka Dijana, koja nije otkrila mnogo detalja o Lejdi Li, ali jeste o drugoj potencijalnoj snajki. "Novak kao mladić nije imao vremena za zabavljanje. Više je bio na putu nego kod kuće. Upoznala sam mu devojku, mislim da je bila odbojkašica iz Kraljeva. Kasnije sam upoznala Jelenu, i to je to. Mislila sam da će biti isto, klinac, imaš 18 godina, ni na kraj pameti mi nije bilo da će da se ženi. Nije on imao mnogo devojaka, bar da ja znam", rekla je svojevremeno majka najboljeg tenisera svih vremena.

Na kraju, Novak Đoković je svoju sreću potražio na drugoj adresi. Nakon što je 2005. godine upoznao Jelenu Ristić, koja mu je kasnije ostala supruga, srpski teniser se "skrasio" - verili su se u septembru 2013. godine, venčali narednog leta na Svetom Stefanu, a kao kruna ljubavi stigli su Stefan (2014) i Tara (2017). Sada su oni najveća tatina podrška, ali i jedna od glavnih tema kada se pojave na nekom velikom teniskom turniru.