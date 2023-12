Japancima izgleda ne prija plaćanje poreza u Americi, pa je tako Šohei Ohtani rešio da se odrekne 680.000.000 dolara. Bar za sada...

Sportska javnost već danima priča o najvećem ugovoru u istoriji sporta. Potpisao ga je bejzbol igrač Šohei Ohtani i to sa Los Anđeles Dodžersima, najvećim rivalom svog dosadašnjeg MLB tima Los Anđeles Ejndželsa. Japanac koji igra kao bacač i odabrani udarač je potpisao desetogodišnji ugovor na 700.000.000 dolara, a sada iz Amerike dolaze još šoktantnije vesti.

Do kraja 2033. godine do kada će Ohtani igrati za Dodžerse dobiće jedva 20.000.000 dolara ili 2.000.000 dolara po sezoni! I to na svoj zahtev!

Fabijan Ardaja sa "Atletika" je izvestio da će Japanac tražiti da mu "odlože" isplatu 680.000.000 dolara. Taj novac će dobiti nakon isteka sadašnjeg ugovora, sa sve kamatama, tako da će zapravo inkasirati mnogo više od 680.000.000. A šta je razlog za to?

On će novac dobijati u deset godina nakon isteka ugovora, znači do 2043. godine, a ovo će Dodžersima omogućiti da dok imaju jednog od najboljih MLB igrača današnjice uspeju da dovedu još neke zvezde i naprave šampionski tim. Ipak, nije samo to u pitanju...

Navodi se da je sam Ohtani tražio odlaganje plaćanja, pošto mi novca ne fali. On dobija oko 50.000.000 dolara godišnje od raznih sponzora, što u Americi, što u Japanu, a ako se preseli iz Kalifornije u neku državu u kojoj je porez manji kada mu ugovor istekne mogao bi da dobije ozbiljne poreske olakšice. Da je odmah krenuo da uzima novac od najvećeg ugovora u istoriji in bi na godišnjem nivou morao da plati državi 33.600.000 dolara, što mu se izgleda ne radi.