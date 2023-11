Crnogorske rukometašice su savladale Kongo u prvom meču pripremnom meču za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: Reuters

Izabranice selektorke Bojane Popović u prvom pripremnom testu za Svjetsko prvenstvo u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj, savladale su Kongo 33:26 (17:12).

Od starta se vidjelo da će biti dobar početak, što se kasnije i dokazalo. Na poluvremenu su imale pet golova prednosti (17:12), a u nastavku sigurnom igrom došle do ubjedljive pobjede protiv afričke selekcije koja je „glumila“ Kamerun, koji će biti rival 30. novembra, na startu Svjetskog prvenstva.

Kongo se, ipak, dugo držao, posljednji put na minus tri bio u 34. minutu (18:15), ali su „lavice” pojačale tempo i golom Nine Bulatović iz kontre u 52. došle do rekordnih plus devet (28:19).

Čak 12 igračica upisalo se u strijelce, a najefikasnije su bile Itana Grbić, Dijana Mugoša i Tatjana Brnović sa pet golova.

Anastasija Marsenić je postigla četiri, Matea Pletikosić tri, a po dva puta pogodile su Ivona Pavićević, Đurđina Malović, Bobana Klikovac i Nina Bulatović.

U strijelce su se još upisale Ivana Godeč, Jelena Despotović i Tanja Ivanović.

Marta Batinović je upisala šest, a Marina Rajčić tri odbrane.