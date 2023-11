David Nalbandijan tajno je snimao bivšu djevojku, ona je pronašla kameru u stanu i pokrenut je postupak protiv njega...

Izvor: MN Press/instagram/pritnscreen/aracelitorrado

David Nalbandijan (41) optužen je da je tajno snimao svoju bivšu djevojku Araseli Torado. On je navodno, posle raskida, ostavio kameru u stanu u kom su zajedno živjeli i snimao je i pratio šta radi. Ona ju je slučajno pronašla i prijavila ga je policiji, pa je tako pokrenut postupak protiv njega.

Araseli je model iz Rio de Žaneira i njh dvoje bili su u vezi sve do juna ove godine i jedno vrijeme zajedno su živjeli u stanu u Palermu. Ona tvrdi da je Argentinac sve to uradio bez njenog znanja i da je postavio te kamere kako bi je kontrolisao i pratio sve što ona radi. Nastavak svega ovoga biće pred sudom.

Nalbandijan je u karijeri osvojio 11 titula i najbolji plasman bila mu je treća pozicija na ATP listi u martu 2006. godine. Igrao je finale Vimbldona 2002. godine i izgubio je od Lejtona Hjuita, dok je na Australijan openu, Rolan Garosu i US openu stizao najviše do polufinala. David je od februara 2021. godine do decembra prošle godine bio trener Miomira Kecmanovića. Pogledajte kako igleda Araseli Torado: