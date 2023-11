Novak Đoković je nastavio "rat" sa bezobraznom publikom u Francuskoj.

Izvor: Sportklub/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale mastersa u Parizu pošto je večeras pobijedio Andreja Rubljova. Posle preokreta i iscrpljujućeg meča od tri sata, Nole je slavio 2:1 (5:7, 7:6, 7:5). I ovoga puta nije samo za protivnika imao tenisera sa druge strane mreže, nego i umor (bio je i bolestan prethodnih dana), ali i sada već standardno bezobraznu francusku publiku koja je više puta pokušala da se "uključi" u meč.

Novak Đoković to nije dozvolio, ponovo je uspjeo da ih "ućutka", tako da je na kraju proslavio na sada vrlo zanimljiv način koji se "odomaćio" u Francuskoj. Stavio je prst na uho, pa se okrenuo na sve četiri strane poput gladijatora, tražeći da mu aplaudiraju jer ih je ponovo "postavio na mjesto", ali to nije bilo sve...

Dok je odlazio do svog mjesta da odmori, Novak Đoković je pokazao i na "onu stvar". Preciznije, pokazao je da je i ovoga puta to bilo presudno da bi dobio meč protiv fantastičnog Rusa. Nasmijali su se svi u njegovom boksu jer znaju koliko je to važno!

"Malo bolje sam disao i to je odlučilo meč. Imao sam malo više vremena da udarim lopticu. Rubljov me je mučio kao zmija žabu, igrao je na visokom nivou cio meč. Znam da ima veliki kvalitet, ali bio je fantastičan danas. nikada nisam igrao protiv njega ovako dobrog. Mučio sam se sa fitnesom na početku, ali kasnije sam pronašao sjajne servise. U trećem setu sam stalno bio tu negde,... Mislim da sam zaslužio, posebno zbog napora i borbe koju sam uložio. Ponosan sam što sam prošao kroz jako teške mečeve, nakon što sam se loše osiećao prethodnih dana. Bio je ovo izuzetno težak i naporan meč, on je set i po igrao bez greške. Bilo je teško naći taktiku. Po ko zna koji put sam našao način da preokrenem rezultat u svoju korist. Svaki dan mi je pomalo bolje i nadam se da će siutra biti najbolji dan", rekao je Novak Đoković posle meča.

"Neću biti najsvežiji za finale, ali nije loše za čovjeka od 36 godina. Biću spreman da igram tenis protiv bratka", rekao je Novak koga čeka duel sa Grigorom Dimitrovom, koji je napravio senzaciju u Parizu.