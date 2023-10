Budućnost Bemax poražena u 6. kolu Lige šampiona od ĆSM Bukurešta 29:24.

„Bukurešt je igrao s punim kapacitetom, pokazao nam je respekt. Hvala djevojkama na borbi, važno je bilo da ne posustanu. U 2. poluvremenu smo se primakle na dva i vidi se da se polako dižemo, ali je trebalo vremena da se sve poklopi, da neke uđu u ritam”, istakla je Bojana Popović.

„Dobile smo Jecu na ovom nivou, to je fantastično. Osjećaj mi je kao da smo pobijedile, jer znam koliko djevojkama znači da pariraju ovakvim ekipama, koje su sve vrh rukometa. Naše igračice dosta uče kroz ovo, pokazale su potencijal i karakter. Generalno sam zadovoljan, ali potrebno nam je nešto više da slomimo ovakve rivale”.

Nakon čega je i dodala:

„Vidjećemo šta će biti. Jedna ili dvije karike kad nema teže je igrati i rotirati, to se vidjelo i danas. Naravno da možemo da porastemo ako budemo zdrave, a možda će se nešto u međuvremenu i desiti. Nadamo se najboljem, a imale smo dosta pehova i same znamo kroz šta prolazimo. To je što je. I mi to vidimo, pokušavamo da guramo kroz Ligu šampiona djevojke koje nisu igrale dvije godine, da im damo neki prostor, jer ako ih ne koristimo na ovim utakmicama, ne znam gdje da ih podignemo. Ako moramo, žrtvovaćemo i da se izgubi neka utakmica, jer ligu nemamo. Sve su zdrave, Nijakate je u prednosti u odnosu na Hafru, jer ima malo drugačiji tip povrede. Naša želja je da brže gurnemo Noemi, ali nemamo čarobni štapić da neko postane brži, jači i eksplozivniji. To je proces. Potrebno je strpljenje, a i Hafra i Nijakate daju mamksimum koji trenutno mogu, ne mogu da im zamjerim. Bitno je da budu zdrave i treniraju bez pauza."

„Bila je naporna utakmica, ali svaka od nas je dala 100 odsto. Bile smo bez Milene, a onda i bez Ane Popović od sredine 1. poluvremena. Svaka od nas je našla motiv da pruži dodatni napor zbog toga. Dobro smo se borile, a mislim da je utakmica dobra za dalji napredak ekipe”, rekla je Jelena Vukčević.

„Uvijek vidim taj borbeni duh crnogorskih rukometašica, ali iza toga stoji veliki rad. Što se nas tiče, imali smo tešku sedmicu i bilo nam je važno da pobijedimo. Znali smo da moramo sve vrijeme da budemo fokusirani, jer Budućnost dugo traži rješenje u napadu, testira strpljenje. Srećan sam zbog dva boda, sve djevojke su zdrave završile meč, a to je najvažnije” naglasio je Vasile.