Karlosa Alkaraza očekuje teška bitka za prvo mjesto, a sada je pitanje da li će uspjeti da se suprotstavi Novaku Đokoviću do kraja sezone.

Karlos Alkaraz i aktuelni prvi reket svijeta Novak Đoković do kraja godine trebalo bi da se bore za prvo mjesto na kraju sezone. Španac ima ambiciju da napadne Srbina i povrati prvo mjesto, a velika prilika za to trebalo je da bude njihov dugo iščekivani okršaj na Završnom mastersu u Torinu koji će biti odigran od 12. do 19. novembra. Alkaraz je prije Novaka osigurao svoje mjesto na završnom turniru, međutim pitanje je da li će drugi reket svijeta moći da zaigra na serveru zbog povreda koje ga prate već duže vreme i zbog koje je u srijedu saopštio lošu vijest.