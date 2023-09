Novak Đoković uzeo je mikrofon usred intervjua na terenu i počeo da pjeva.

Izvor: Printscreen/Eurosport

Novak Đoković prošao je u polufinale US opena. Pobedio je Tejlora Frica (Amerika) u četvrtfinalu turnira - 6:1, 6:4, 6:4. Nije dao protivniku nikakvu šansu da napravi iznenađenje. Uprkos tome što se mučio u prva dva seta i tražio pravi ritam, na kraju je ubedljivo slavio, pa je napravio žurku.

Ovako nešto samo Nole umije. Usred intervjua na terenu sa Rene Stabs uzeo je mikrofon i počeo da pjeva pjesmu "Beastie boys-a" pod imenom "You gotta fight for your right to party", u prevodu "Morate da se borite za vaše pravo za žurku". Počeo je da pjeva refren te pjesme i cijeli stadion "Artur Eš" mu se pridružio.

Zajedno su zapjevali tu numeru. Palo je pomirenje, pošto se tokom meča Srbin svađao sa jednim dijelom stadiona. Bilo je povika, aplauza kada bi promašio prvi servis. U jednom trenutku je čak i izbacio jednog navijača sa tribina. "Očekivao sam da će biti na njegovoj strani, to je normalno. Volim ovu energiju sa tribina, hranim se time", poručio je Đoković. Pogledate kako je Novak pjevao: