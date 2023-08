Konačno, pravi termin za navijače!

Izvor: Profimedia

Sjajna vijest, Novak Đoković igraće meč 2. kola US Opena u dnevnom terminu. Program na stadionu "Artur Eš" otvoriće Amerikanka Koko Gof i Ruskinja Mira Andreeva od 18 časova, a Nole će odmah nakon tog meča na teren protiv Španca Bernabea Zapate Miraljesa, 76. igrača na ATP listi.

Novak je od dolaska u Ameriku ovog avgusta svaki meč osim finala Sinsinatija protiv Karlosa Alkaraza igrao u noćnom terminu. Prošle noći počeo je duel protiv Francuza Aleksandra Milera čak u 5 ujutru, a oko 23 prema njujorškom i ova odluka organizatora mogla bi da mu ide u korist. Prije svega jer će Novak u Njujorku imati priliku da se navikne i na nastupe po danu i na izlazak na teren po sunčevoj svjetlosti, što bi moglo da mu se dogodi i u nastavku turnira.

Ipak, najvažnije je to da je Novak furiozno "otvorio" učešće na US Openu i da je demonstrirao silu i impresionirao francuskog protivnika. Za to vrijeme, Španac je u prvom kolu pobijedio američkog kvalifikanta Itana Kvina (19 godina) i trijumfom 6:4, 6:4, 6:3 zakazao duel protiv najboljeg tenisera svijeta.

Pobjednik meča Đoković - Zapata Miraljes igraće u trećem kolu protiv Lasla Đera ili Huga Gastona, u noći između petka i subote.