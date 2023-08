Francuski teniser izgubio je od Novaka Đokovića, ali je oduševljen njim.

Aleksandr Miler izgubio je od Novaka Đokovića 0:6, 2:6, 3:6 i glatko bio izbačen sa US Opena u prvom kolu. U duelu sa velikim favoritom, Francuz nije imao šansu i toga je postao bolno svjestan dok je meč odmicao. "Izvukao sam Sinera na Rolan Garosu, Alkaraza na Vimbldonu, Đokovića na US Openu...", žalio je on posle meča.

Trenutno 84. teniser svijeta rekao je da izvlači pouke iz tih poraza. "Vidio sam kako je igrati protiv najboljih... Ipak, odlično sam se proveo u ponedeljak. Novak je odigrao veliki meč, u svakom slučaju sam stekao utisak da je igrao veoma dobro", dodao je igrač rođen 1997. godine.

Na pitanje da li je bio napet pred meč, odgovorio je potvrdno. "Malo, naravno. Ali kod prvog poena sam servirao, odigrao volej, odigrao i lopticu na liniju... Rekao sam sebi da se dobro spremio (osmijeh). Nije stvar u tome da sam ja podbacio, već da je on odigrao dobro. Na kraju krajeva, istina je da je velikan. Kada sam izašao na teren, bila je velika buka. Mi ostali se ne naviknemo odmah na to, ali bio je to dobar provod", rekao je raspoloženi Francuz.

Da li je upadao u paniku dok je pratio kako Novak osvaja prvi set sa "nulom"? "Naravno, vrijeme mi je prolazilo sporo, jer nisam mogao da pogodim prvi servis, ali sam isto tako brzo prebrodio to, jer je taj set trajao samo 25 minuta. Zapitamo se u tim trenucima nekoliko pitanja, ali znamo da smo na određenom nivou i da će naša igra vremenom doći. Ali da, zapitamo se u tim trenucima", kazao je Miler.

Na pitanje "L'ekipa" da uporedi Alkaraza i Đokovića, Miler je dao veoma interesantan odgovor. "To su dva drugačija igrača. Pričao sam o tome i sa svojim trenerom, Žerardom Solvesom. Rekao sam da sam protiv Alkaraza znao da ću da osvajam poene. On mnogo pokušava i pravi mnogo više grešaka. Ali protiv Novaka, osjetio sam da je mogao da me pobedi u sva tri seta 6:0 da je htio. Tako je čvrst, ne dopušta ti poklon-poene i meni je komplikovanije sa njim da igram. Sa Alkarazom imam malo više vazduha i mjesta da osvojim gemove", kazao je on i slikovito pokazao trenutnu razliku u igri dvojice najboljih na svetu.

Novak će sledeći meč na US Openu igrati u noći između srede i četvrtka, a rival će mu biti Španac Bernabe Zapata Miraljes.

