Formula 1 nije zanimljiva ove sezone kao što smo navikli i to sa sobom nosi ideje o promeni pravila.

Izvor: Profimedia

Holandski vozač Maks Ferstapen dominira ove sezone u Formuli 1 i gotovo sigurno će osvojiti treću uzastopnu titulu, a zbog toga što niko ne može da mu se približi - čak ni klupski kolega Serhio Perez u Red Bulu koji zaostaje 125 bodova - sve više se priča o promeni pravila. Najviše ih zagorava Mercedes, koji je upravo dominirao pre Red Bula na isti način, međutim nisu i jedini koji ne žele da Formula 1 postane dosadan sport.

Tako se nekadašnji šampion Dejmon Hil javio i dao zanimljiv predlog koji bi doprineo da takmičenje ubuduće bude daleko zanimljivije nego što je sada, međutim jasno je da će njegova ideja naići na mnogo otpora - posebno kod vozača. Navijači s druge strane verovatno ne bi imali ništa protiv.

Prema njegovom predlogu, svi vozači bi u toku trke morali da iskoriste tri osnovne vrste guma koje imaju na raspolaganju: meke, srednjetvrde i tvrde gume. Kao što je poznato, najmekša kompozicija pneumatika donosi najveću brzinu, ali se najpre "potroši" i zato vozači moraju da prave mudru strategiju u dogovoru sa svojim timom, dok ona najtvrđa donosi manju brzinu, međutim na tim gumama bolid najduže može da ostane na stazi. A, šta kada bi morali da koriste sve tri vrste i imaju tri obavezna pit-stopa?

"Kada bi morali da koriste sve tri vrste guma koje imaju na raspolaganju, to bi bio dodatni izazov za njih, tako da bi to bila dobra stvar za Formulu 1. To bi povećalo broj zaustavljanja u boksu i mislim da postoje argumenti da se to isproba, donelo bi na zanimljivosti trke, zar ne?", rekao je Hil koji je 1996. godine bio šampion Fornule 1.

Podsetimo, Maks Ferstapen posle 12 trka u ovoj sezoni ima čak 314 bodova. Sledi njegov klupski kolega Perez sa 189, Alonso sa 149, Hamilton 148, Lekler i Rasel 99, Sainc 92, Noris 69... Čeka nas duga pauza od još dve nedelje i prva naredna trka vozi se u Holandiji 27. avgusta.

BONUS VIDEO: