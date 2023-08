Objavljen je "kostur" žrijeba za Masters na koji se Novak vraća posle godine pauze.

Novak Đoković vraća se Americi i tenisu posle skoro mjesec dana odmora u Crnoj Gori. On će od ponedeljka nastupati na turniru u Sinsinatiju, gdje je dva puta bio šampion i biće to jedina provera pred start US Opena 28. avgusta. U petak pred ponoć po nešem vremenu, objavljen je i žrijeb i Novak je saznao imena protivnika od drugog kola, jer će prvo preskočiti kao drugi nosilac na "Sinsiju".