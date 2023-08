Nik Kirjos neće učestvovati na US openu ove sezone.

Izvor: Profimedia

Nik Kirjos (28) neće igrati na US openu ove sezone. Australijski teniser povukao se zbog problema sa povredom, jer nije dovoljno spreman za poslednji grend slem sezone. Ove sezone odigrao je samo jedan meč zbog ogromnih zdravstvenih problema koje je imao. Bilo je to u junu na turniru u Štutgartu gde je izgubio od Jibing Vua (Kina) sa 7:5, 6:3.

Oglasio se i on sam na društvenim mrežama. "Srce mi je slomljeno zbog US opena. Vratiću se. Moj zglob nije još uvijek spreman za takmičenje. Ali, želim da podsjetim ljude da imam zaštićen renking i 21. mjesto. Kad odlučim da se vratim, vratiću se tamo gdje mi je mjesto", poručio je Kirjos

On bi od ponedeljka trebalo da padne ispod 100. pozicije na ATP rang-listi. Međutim, zbog pravila o zaštićenom rangu ima pravo da koristi poziciju na kojoj je bi u trenutku povrede. Radili su to mnogi teniseri kako bi lakše skupili bodove sa najvećih turnira i tako ubrzali skok na listi. Postoji šansa i da Nik završi sezonu mnogo ranije, tačnije da ne igra ni na jednom turniru do 2024. godine. Čeka se njegova konačna odluka.