Otkrivena su imena uhapšenih huligana koji su u ponedeljak uveče napravili haos u Atini.

Izvor: MN Press

Posle nemilih događaja koji su se desili u Grčkoj kada je grupa huligana upala na teritoriji Atine, izazvala jezivi haos u kom su usmrtili mladića, "Jutarnji list" javlja da su poznata imena uhapšenih lica a sve ukazuje na to da je susret navijača Dinama i AEK-a u zoni stadiona u Atini bio dogovoren.

Kako je potvrđeno Jutarnjem listu, među uhapšenima u Grčkoj je i T.T., diplomirani inženjer elektrotehnike i zaposlenik jedne velike zagrebačke firme, inače predsednik Grupe navijača Dinama. T.T. je učestvovao i u masovnoj tuči Bojsa i Torcide 14. aprila 2019., koja se dogodila na terasi kafića na Trešnjevačkom trgu u Zagrebu uoči utakmice Hajduka i Lokomotive. Policija je privela ukupno 25 osoba, a o vandalizmu su svedočili snimci nadzornih kamera i građana na kojima se videlo bacanje stolica i stolova s terase kafića kod kojeg je izbio sukob. Još jedan učesnik te tuče, I. K. iz okoline Zagreba, ali prijavljen u Rijeci, takođe je među uhapšenima u Atini. Navodno je među uhićenima i D. K. sa prebivalištem u Beču, poznat kao jedan od vođa navijača austrijskog Rapida.Među uhapšenima je i I.L. (25) pomoćni trener u zagrebačkom karate klubu Bushido. Glavni trener Slobodan Pupovac istakao je: "Da, tačno je i tu sam informaciju dobio od njegovog najboljeg prijatelja kojem je to javila sestra uhapšenog I.L. Znam da je strastveni navijač Dinama i da je putovao na utakmice i u London i Lisabon, a kao kadet i junior osvajao je i turnire, takođe bio je i reprezentativac. Zaposlen je, ima devojku i svi smo iznenađeni u klubu gde je omiljen među decom koju trenira. Čuo sam da je njegova porodica angažovala i advokata u Hrvatskoj i da pripremaju dokumentaciju za ispitivanje u nedjelju", rekao je Pupovac.

Prema nezvančnim informacjama, jer za to još uvek nema potvrde ni od strane grčke ni hrvatske policije, sve ukazuje na to da je u ponedeljak uveče bio dogovoren "bliski susret" navijača Dinama i AEK-a u zoni stadiona u Atini. "Nezvanično smo saznali da su i organizatori, a reč je takođe o istaknutim vođama Bojsa, uspeli brodom da napuste Grčku pre nego što je grčka policija upalila crveni alarm i poslala popis svim graničnim prelazima. Da li se to zaista dogodilo, pokušaće se da se sazna i i analizom kretanja i praćenjem broja telefona po baznim stanicama, pa nije isključeno da će se tražiti i saradnja italijanskih vlasti jer se pretpostavlja da su brodom išli do Italije i iz te zemlje nastavili povratak do Hrvatske, gde su mogli doći bez graničnih kontrola", navodi se u tekstu.

Kako prenose tamošnji mediji, hrvatsko pravosuđe dosad nije primilo zahtev od grčkih vlasti da im dostave podatke o kaznenoj i prekršajnoj evidenciji uhapšenih hrvatskih državljana kroz ssistem ECRIS (za međunarodnu razmenu podataka iz kaznene evidencije članica EU). Ali osim te formalne strane, grčka policija je stavila na teret hrvatskim navijačima dolazak u Atinu s namerom da izazovu sukob.

I dok informacije iz Grčke, od izvora iz policije do tužilaštva cure malo po malo, naredni dani trebali bi dati više odgovora o tome za što se terete Dinamovi navijači i kakva će biti procedura. "Svako od njih, prema međunarodnim konvencijama, ima pravo na jedan telefonski poziv i može zvati ili konzulat predstavništva, zatražiti pomoć i obavestiti svoju porodicu. Svi oni imaju pravo da o tome za što ih se bude teretilo budu obavešteni na maternjem jeziku i uz pomoć prevodioca, te pravo na advokata. Uz grčkog advokata, mogu angažovati i advokata u Hrvatskoj. Za pretpostaviti je da će se, kao što je to bilo i u slučaju uhapšenih hrvatskih navijača na Malti 2015. godine, postupak voditi u Grčkoj. Ako budu osuđeni, mogu tražiti da kaznu izdržavaju u Hrvatskoj", rekla je Višnja Drenški-Lasan, advokat.

