Džej Pol nema nameru da stane, a Nejt Dijaz ga "spušta na zemlju"

Izvor: Youtube/TheMacLife

Jutjuber, zvezda društvenih mreža i bokser Džejk Pol (26), pobedio je prošle noći u bokserskom meču MMA borca Nejta Dijaza posle borbe u 10 rundi. Posle toga je otkrio da sada želi novu borbu, protiv istog protivnika, ali da to bude MMA borba. Iako su ga pitali za Konora Mekgregora, Pol je rekao da ga Irac ne interesuje. "Hoću nazad u MMA. Postoji ponuda od 10 miliona dolara, od "Professional Fighters lige" i hajde da idemo u MMA. Neka bude fer - pobedio sam Dijaza jednom, sada neka on dobije priliku na svom terenu. Hajde to da uradimo", rekao je Amerikanac.

"Mekgregor? Ne interesuje me taj tip. On mora da ide na rehabilitaciju. Hoću Nejta u MMA. Hoću još profesionalnih boksera i hoću Kanela Alvareza", rekao je Pol, izazvavši tako i meksičkog profesionalnog boksera, višestrukog šampiona sveta u četiri kategorije.

Dok je Džejk Pol uz karijeru profesionalnog boksera stekao i slavu i veliki novac kao jutjuber (sa čak 20,4 miliona subskrajbera na svom kanalu), Nejt Dijaz (38) je MMA borac koji se više od 15 godina borio u borbama koje je organizovao UFC. Nakon što je postao "slobodan agent", on je prihvatio ponudu da uđe u boks, na Polov teren, u kojem nije uspeo da ga pobedi. "Hajde da to uradimo, hajdemo na revanš. Hoću da to pokušamo", rekao je Dijaz. On je rekao da poštuje bokserske veštine Džejka Pola, ali i ne može da mu prizna da je pravi borac.

"Neću da ovde pričam jeb*na sra*ja. On boksuje protiv MMA boraca visokog nivoa, jako sparinguje i radi sa dobrim ljudima, a onda počne da priča sr*nja o meni... Pričaj šta hoćeš, to je u redu, ali kada počneš da dovodiš stvari na lični nivo, da govoriš ono što ne bi trebalo... Povređuje osećanja ljudi kada kažem da ovo nije prava borba... Ovo je takmičenje u boksu. Zato kažem da on ne zna da se zaista bori. To nije previše nepoštovanja sa moje strane. Ako ne znaš da se zaista boriš, nemoj da pričaš sr*nja", kazao je on.

Dijazu je to bio prvi bokserski meč. "Pre borbe, pomislio sam - ulazim u boks i znam kako će biti. Trenirao sam kroz celu karijeru, radio sam na boksu sa profesionalnim bokserima na najvišem nivou i uvek sam dobro prolazio. I nikad se nisam borio u profesionalnoj borbi. Zato sam pomislio - hajde da mu razvalim gu*icu. Ali to je ono što sam ja mislio da će biti. A kada sam ušao u ring, bilo je upravo kako sam zamišljao".

I on je progovorio o revanšu. "Sada idemo kući i pričaćemo o tome šta ćemo da radimo. Videćemo da li ćemo da organizujemo MMA ili boks meč. Rekli su da hoće da 'PFL' organizuje... Moj cilj je da dobijem revanš u mojoj veštini. Videćemo da li to zaista hoće. Ako ne, vratiću se u ovo (boks) da ga jurim. U svakom slučaju, revanš je u redu za mene", dodao je Dijaz.