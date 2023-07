Novakova rasprava izazvala je zvižduke na njegov račun!

Izvor: RTS/Screenshot

Nakon što je tokom finala Vimbldona sudija Fergus Marfi upozorio Novaka Đokovića da troši previše vremena prilikom servisa, usred trećeg seta, Nole mu je prišao i počeo kraću raspravu. Publika mu je zviždala, a on je to sačekao i rekao svoje!

"Kako to misliš? Moram da sam odem po peškir jer mi sakupljač lopice više ne dodaje, zašto to radiš? Ako ne mogu da dobijem od njega peškir, onda moram sam da odem... Zašto to radiš?", rekao je Nole sudiji. Pogledajte:

Pogledajte 00:50 Novak rasprava sa sudijom Izvor: RTS Izvor: RTS

Za vreme te rasprave, navijači su zviždali, ali se Nole nije obazirao, već je u razgovoru sa sudijom istjerao svoje. Ipak, to ga jeste dekoncentrisalo, pa je odmah posle toga odservirao duplu servis grešku, u maratonskom petom gemu, pri vođstvu Alkaraza 3:1 u trećem setu.