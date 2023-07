Finale Vimbldona sudiće Irac Fergus Marfi.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković i Karlos Alkaraz igraće u finalu Vimbldona, a sudija u stolici u tom meču biće Fergus Marfi. U pitanju je irski sudija koji je prethodnih godina bio na meti Nika Kirjosa i Rodžera Federera zbog nekih njegovih odluka. U tenisu se retko priča o arbitrima, ali je odluka Britanca Ričarda Hejga koji je pokrao Novaka u polufinalu protiv Janika Sinera izazvala veliku pažnju.

Zbog svega toga je odluka o sudiji za finale bila nešto što su svi čekali i izabran je Irac. On je na Australijan openu 2018. godine iznervirao Federera koji je vikao na njega. U tom trenutku je Švajcarac tražio "čelendž", ali sistem za proveru nije radio i ostala je odluka koja je važila na terenu. "Da li vam je ovo u redu? Ukrali ste mi čelendž. Vama je ovo okej?", izgovarao je Rodžer koji se posle meča izvinio i rekao "da je preterao i da je bio frustriran."

Za razliku od njega Kirjos se za svoje poteze nije izvinjavao. Nastao je potpuni haos na Mastersu u Sinsinatiju 2019. godine kada se Australijanac u nekoliko navrata raspravljao sa arbitrom i vikao na njega. "Ti si najgori sudija na svetu. Najgori!". Nije se tu zaustavio. "Svaki put kada mi sudi, donosi neke kretenske odluke, svaki put, on je budala", kazao je Nik koji je zbog toga kažnjen sa 113.000 dolara.

Što se Fergusa tiče, on je dobio Zlatnu značku za suđenje 2001. gdoine. Interesantno je da mu posao sudije nije bio primarna želja. "Hteo sam da budem advokat pre nego što sam upao u ovaj život. Oprobao sam se u poslu sudije u Irskoj, dopalo mi se i hteo sam da vidim dokle mogu da doguram. Prvi grend slem bio mi je Australijan open 1995. godine i tako je sve počelo. Imao sam tu čast da sudim u zlatnoj eri muškog tenisa. Najveća želja kad sudim je da niko ne primeti da sam tu, to je tajna uspeha, da budeš nevidljiv, kada se to desi, znam da sam odradio dobar posao", poručio je Marfi. Nadamo se svi da će i sada biti nevidljiv i da neće ponoviti grešku kolege Hejga...