Novak Đoković je imao zahtjev da mečevi na Centralnom terenu na Vimbldonu počinju samo sat i po vremena ranije, ali sad tvrde da je to neizvodljivo.

Izvor: Profimedia

Organizatori najvećeg teniskog turnira Vimbldona napravili su i ove godine propust sa rasporedom pošto su zbog kiše, mraka i takozvanog policijskog časa u Londonu imali veliki izazov - i pokazali da mu nisu dorasli. Vidjeli smo da se prva runda Vimbldona završava tek četvrtog takmičarskog dana, kao i da Novak Đoković dva puta izlazi na teren sa uključenom štopericom, pošto je dobro znao da ne sme da igra duže od ponoći.

Đoković je to poštovao, čak i nije dizao preveliku buku zbog neujednačenog tretmana, međutim imao je rješenje za to: mečevi na centralnom terenu treba da počinju u 13 časova, a ne u 14.30. To je podržao i domaći teniser Endi Marej, čija se reč svakako daleko viša u Velikoj Britaniji, međutim na Vimbldonu ni da čuju za to.

Prema pisanju engleskog "Dejli Mejla", čelnici Vimbldona su odmah odlučili da to neće biti usvojeno tokom ovogodišnjeg turnira, a vrlo brzo je odlučeno da neće ni tokom idućeg. Razlog navodno leži u činjenici da o terminima mečeva odlučuje Javni servis Bi-Bi-Si, odnosno Vimbldon bi morao da plati veliku kompenzaciju ako bi mečevi počinjali sat i po vremena ranije. Naravno, zbog toga i ne pomišljaju da udovolje teniserima.

Vidi opis VIMBLDON ODBIO NOVAKOV ZAHTJEV! Zagorčali mu život i prave se ludi - misle samo na NOVAC! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Profimedia Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 13 13 / 13

Inače, Vimbldon je start mečeva u 14.30 (po lokalnom vremenu u 13.30) uveo prije dvije godine tokom pandemije korona virusa i brodkasterima se to dopalo, pošto su tako dobili najbolje mečeve u "prajmtajmu". Sada kada su teniseri digli glas i objasnili da to nije u redu, brane se ugovorom vrijednim 70 miliona eura godišnje sa Bi-Bi-Sijem koji je na snazi sve do 2027. godine.

"Smatram da Vimbldon mora da promijeni to pravilo, znam da je policijski čas teško pomjeriti (fajront u ponoć prim.out), ali mečevi mogu da počinju bar u 12. Mislio sam da imam bar sat i po vremena pauze, pa su me zvali posle 20 minuta. Jednostavno, morate da budete spremni za svaki scenario, to su stvari koje možete samo da predviđate. Razmatrao sam prije toga da li da odem do smještaja, do kuće koja je u blizini. U nedelju sam ostao u kompleksu i čekao sam sedam sati da počne, to je previše. Ne može ništa da se predvidi, čim sam vidio raspored za nedelju znao sam da mogu da budu dugi mečevi prije mog. Imate unutar svega i igrače koji su tu sa timovima, sa opremom, nije lako naći kutak za sebe. Naravno, sve su to stvari na koje morate da se adaptirate i nije ni prvi ni poslednji put. Znam da Vimbldon poštuje tradiciju i to je nešto što poštujem, ali smatram da ima stvari koje treba da se promijene", kazao je nedavno Novak Đoković, ali ga niko nije poslušao.