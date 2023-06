Konor Mekgregor navodno je prijetio djevojci posle silovanja.

Izvor: TMZSports.com/printscreen

Konor Mekgregor optužen je za silovanje na finalnoj utakmici između Majamija i Denvera. Djevojka koja ga je optužila tvrdi da se sve dogodilo u toaletu i da ona na to nije pristala. Pojavio se i snimak koji pokazuje šta se dešavalo prije svega toga, pa se sada oglasio i njen advokat Arijel Mičel.

Poznati MMA borac joj je, prema njegovim riječima, pretio i nudio novac da ćuti. U pitanju je suma od 100.000 dolara. On takođe navodi i da joj je policajac rekao da ne pokreće tužbu i da je bolje da ćuti. "On je brzo izašao iz zgrade, detektiv joj je rekao da angažuje advokata pre popunjavanja policijskog izveštaja i da će sve biti viralno ako to uradi odmah. Zbog toga je ona čekala i to je veoma loše za istragu", rekao je Mičel, a prenosi "Dejli mejl".

Prema njegovim riječima ona je imala probleme i sa drugim detektivima. "Otišla je u policijsku stanicu u mjestu gdje živi i tamo su joj rekli da ode u dio grada gdje se to dogodilo i da tamo podnese prijavu. Žrtva seksualnog napada je odbijena. Posle toga je otišla tamo oko 16.30 i posle pola sata su je ispratili iz stanice. Ne mogu da shvatim da jedan detektiv odbije žrtvu silovanja", zaključio je Mičel.

Očekuje se suđenje i ukoliko se sve ovo ispostavi istinitim Konor Mekgregor mogao bi da završi u zatvoru na duži vremenski period.