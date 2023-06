Goran Ivanišević bio upitan ko će prije otići u penziju - hrvatski li srpski as?

Izvor: MN Press

Goran Ivanišević, trener Novaka Đokovića, odmara ovih dana u Hrvatskoj i koristi kratko vrijeme za predah pre puta u London, gdje će boraviti od 23. juna zbog Vimbldona. Pred njim je odlazak na egzibiciju u Hale, pa neće moći da prisustvuje istorijskoj utakmici hrvatske fudbalske reprezentacije, u finalu Lige nacije u Roterdamu, jer su "Vatreni" pobijedili Holandiju u gostima 4:2 u polufinalu.

Ivanišević je pun poštovanja za fudbalere i Luku Modrića, njihovog kapitena, a u intervjuu za "Sportske novosti" bio je upitan ko će duže trajati - Đoković (36) ili Modrić (37)? "Nije to baš isto. Jedno je pojedinačni sport, a drugo je kolektivni. U tenisu te niko ne tuče. Ne znam, ali prije bih rekao Novak. Iako Luku stalno šalju u penziju, a on je sve bolji i brži. To je jako teško pitanje. Nek' im Bog da zdravlja da igraju još pet-šest godina", rekao je Ivanišević.