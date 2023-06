Samo je rekao istinu, a onda su ga napali!

Izvor: Profimedia

Dok se neki iz petnih žila muče da dokažu da Novak nije najveći ikada, drugi mu se dive. "L'Ekip" je oduševio svojom naslovom stranom, ATP ga je zakucao za prvo mesto, a Kasper Rud javno poželeo da u finalima igra sa nekim teniserima koje može da pobedi. Sada se javio i Endi Rodik.

Poslednji američki broj jedan već neko vreme piše kako je Novak najveći ikada, kako mu se divi i kako ne može da veruje da je neko uspeo sve ovo što je Đokoviću pošto za rukom. E, pa sada je to ponovio!

"Teško je naći neke brojke koje su protiv tvrdnje da je Novak Đoković najbolji ikada. Ako tvrdite bilo šta protiv njega, to je zasnovano na pristrasnim tvrdnjama, a ne na činjenicama. Čestitam na 23. tituli! Ludo je pomisliti da je to uopšte moguće", napisao je Rodik odmah posle finalnog meča Rolan Garosa.

Morao je i sutradan da se oglasi jer su mu tviter zatrpali navijači Rodžera Federera i Rafaela Nadala koji nisu hteli da ga ostave na miru posle ovog tvita."Sada ću da mutiram notifikacije na ovoj objavi kako bih izbegao tri dana ružnih sitničavih prepirki između navijača", napisao je on.

Jedan od navijača je istakao da je Endi igrao protiv Federera, Nadala i Đokovića i pitao ga ko je na terenu bio najbolji. I na to je Rodik imao zanimljiv odgovor. "Rodžer je bio najbolji sa kojim sam ja igrao. Ali sam takođe propustio većinu Novakovog vrhunca tako da se to ne važi mnogo", istakao je on.