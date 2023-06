Karlos Alkaraz je prvi igrač svijeta i rivalstva drugih ga ne zanimaju. Ispred sebe ima samo jedan cilj, a to je pehar u Parizu.

Izvor: Profimedia

Dolazi meč koji su svi čekali na Rolan Garosu! Novak Đoković i Karlos Alkaraz će se sastati u prvom polufinalu Rolan Garosa u petak, a mladi Španac koji jednostavno gazi rivale na ovom turniru je istakao da ga trka Novaka Đokovića i Rafaela Nadala ne zanima.

Upitan je na konferenciji za medije posle pobede nad Stefanosom Cicipasom da li će mu dodatni motiv biti da ostavi sunarodnika u trci za Srbinom po broju osvojenih grend slemova, ali je jasno rekao da ga to ne zanima!

"Nisam razmišljao o tome, rekao sam to i ranije, nisam došao ovjde da se stavim između Novaka i Rafe, ne radim to zbog njih, nego zbog sebe, razmišljam samo o sebi, želim da osvojim grend slem i to je jedino što je za mene bitno", rekao je Alkaraz.

Njih dvojica su za sada odigrala samo jedan meč i to u polufinalu Madrida prošle godine kada je Alkaraz trijumfovao 6:7, 7:5, 7:6 i najavio dolazak na prvo mjesto. Sada bi Novak pobjedom mogao dodatno da mu se približi, a ako osvoji turnir opet će biti i prvi igrač svijeta.