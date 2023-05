Neverovatno je šta je sve tokom prethodnih nekoliko nedelja doživeo najbolji snukeraš iz kontinentalnog dela Evrope.

Svetsko prvenstvo u snukeru završeno je u engleskom gradiću Šefild pobedom Belgijanca Luke Bresela nad "Šaljivdžijom iz Lestera" Markom Selbijem, što je samo po sebi ogromno iznenađenje u ovom sportu. Kada se na to doda da Bresel pre ovog turnira nikada nije pobedio na Svetskom prvenstvu, a da je i tokom turnira pio mnogo alkohola, priča postaje još čudnija!

Belgijanac je i sam priznao da u danima pred turnir i na samom njegovom početku nije živeo baš sportski. Iako će zaljubljenici u snuker najviše pamtiti njegovu senzacionalnu pobedu nad Ronijem O'Salivenom u četvrtfinalu, najveći preokret u istoriji "Krusibl teatra" u polufinalu ili spektakl od finala protiv Marka Selbija, Bresel će se prisećati mamurluka i glavobolja zbog konstantnog partijanja!

"Pre turnira sam stalno bio na žurkama i ostajao sam do rano ujutru, tek oko šest ili sedam sam se vraćao. Igrao sam igrice sa prijateljima, pili smo, uopšte nisam trenirao tih dana. Čak i nakon što sam pobedio Marka Vilijamsa na Svetskom prvenstvu ja sam u sedam ujutru došao kući, a isti dan smo ponovo izašli i ostali do pet ili šest. Bio sam mrtav pijan. Taj dan sam mora da vozim, bile su to posebne pripreme za mene", ispričao je Luka Bresel koji je na iznenađenje mnogih stigao do titule u Šefildu.

Ovaj rezultat ne može da se poredi ni sa čim što je uradio u dosadašnjem toku karijere. Iako je Bresel iza sebe imao veoma uspešnu godinu, na samom turniru nije mu se predviđalo da će završiti u završnici. Pored pomenutih O'Salivena i Selbija kao veći kandidati za titulu bili su viđeni Nil Robertson, Džad Tramp, pa čak i veteran Džon Higins. Naravno, Bresel je prvi šampion sveta iz Belgije, ali i prvi čovek iz kontinentalnog dela Evrope koji je osvojio ovaj trofej.