Rođena u Nemačkoj, odrasla u hrvatskoj porodici u Mostaru, počela da se bori u Norveškoj, a sada stigla na sam vrh - do Amerike!

Izvor: Instagram/ivana_mma/printscreen

MMA u regionu poslednjih godina ima veliki zamah, a prva devojka sa ovih prostora koja je stigla do UFC ugovora je Ivana Petrović (26), Hrvatica iz Mostara! Borkinja koja već godinama živi na severu Evrope počela je ozbiljnije sportom da se bavi u Norveškoj, nakon što se odselila iz rodnog grada - ispostavilo se da je to bila najbolja odluka koju je donela!

Lepotica koja je težim putem morala da krči sebi put do profesionalne karijere presrećna je zbog neverovatnog dostignuća, a u narednim godinama sebe vidi i sa pojasom oko struka. "U početku nisam obraćala pažnju na to što sam prva žena sa Balkana u UFC, ali što mediji više o tome pišu, shvatam da ulazim u istoriju. To mi znači jer će motivisati druge ljude, u Mostaru vidim da ih motivišem jer znaju da nisam bila atleta, da sam sve postigla disciplinom i radom, otvorila sam vrata nade za mnoge sportiste. Sve je moguće, samo treba raditi, verovati u sebe i biti hrabar. Radila sam borbe s curama koje su na steroidima, s curama iz viših kategorija, ali hrabrost te može dovesti na nivoe o kojima nisi ni sanjao. Svi ti mali koraci doveli su me dovde", ispričala je Ivana koja jedva čeka debi u najatraktivnijoj organizaciji. Pročitajte i ovo:

"Svesna sam lepote, možda je i to deo razloga što su me pozvali u UFC, lakše je lepim devojkama da uđu tamo. Ne bih volela da me po tome pamte. Više bih volela da me znaju po veštinama. Ne smeta mi, znam kako izgledam, ali više bih volela da me pamte po onom što radim", rekla je Ivana. Ona je sa UFC-om dogovorila saradnju na 20 meseci i u tom periodu bi trebalo da odradi četiri borbe.

Za sada nije jasno kada će biti njen debi u najjačoj MMA organizaciji na svetu niti ko će joj biti protivnica, ali je za očekivati da to bude neka od devojaka koje nemaju previše UFC iskustva. Ivana je za manje od dve godine profesionalne karijere odradila šest profesionalnih borbi i svaku rešila u svoju korist, dok je pre toga imala skor 5-1 u amaterskim mečevima.