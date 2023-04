Dušan Lajović presrećan nakon pobede nad Andrejom Rubljovom i osvajanja svoje druge ATP titule.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Srpski teniser Dušan Lajović osvojio je Srpska open tako što je u finalu savladao Andreja Rubljova u tri seta (6:3, 4:6, 6:4). Na taj način Lajović je došao do druge ATP titule u karijeri i na pravi način je iskoristio raniji trijumf nad Novakom Đokovićem, pa i te kako može da bude zadovoljan svojom nedeljom u Banjaluci.

"Kada ste videli žreb videli ste da je tako moglo da se desi. Iskreno bilo je jako zahtevno, mnogo sam sati proveo na terenu. Ne znam gde sam našao energiju, bilo mi je slabo u trećem setu. Ali, nekako sam uspeo da završim meč. Moram da budem ponosan na sebe. Protivnici su bili jako teški, to su mi i prijatelji. Osećaš veći pritisak, ali bila je ovo sjajna sedmica", kazao je Lajović posle trijumfa u Banjaluci.

Vidi opis MISLIO SAM DA ĆU DA SE ONESVESTIM! Duci srušio Novaka, pa Rusa - ZASLUŽIO JE titulu: U psu i šetnji je ključ! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 11 11 / 11

"Poveo sam psa i nekako mi je prijala šetnja s njim. Osećam se umorno, ali prilično u dobro ritmu, samopouzdanje mi je dobro. Nadam se da mogu da zadržim ovaj nivo fizički. Uživao sam na terenu ove nedelje i to je najvažnije. To je ono što očekujem od sebe svaki meč. Nadam se da u Madridu mogu da se oporavim fizički i emotivno nakon svega ovoga".

Da li je bilo sumnji u trećem setu? "Bio sam preumoran da razmišjam. Osećao sam da imam igru, ali i da mi fali goriva. Da sam imao samo jedan brejk ne bi ovako završilo. Taj drugi brejk mi je omogućio da nađem snagu i da završim. Mislio sam samo bori se, izdrži. Bilo mi je preteško fizički, ne ide lopta, teško se krećem, reko 'ajde probaj da nađeš forhend. Na neki način to je funkcionisalo, daleko od idealnog, ali prihvatio sam da neće biti vinera već samo na borbu. Nisam očekivao lepu idealnu igru.“

Vidi opis MISLIO SAM DA ĆU DA SE ONESVESTIM! Duci srušio Novaka, pa Rusa - ZASLUŽIO JE titulu: U psu i šetnji je ključ! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 7 7 / 7

On je priznao da je u trećem setu preživeo pravu dramu: "Već na 5:1 sam ostao bez snage, mislio sam da ću da se onesvestim. Rekao sam sebi 'ajde gem po gem, imaš veliko vođstvo. Publika me podizala u trenutku kada je to bilo potrebno, nekako sam našao snagu, ne znam odakle, ali bitno je da sam uspeo."

Zanimljivo je da je Lajović i na putu do svog prvog trofeja, u Umagu 2019. savladao Rubljova, tada još uvek tenisera u usponu. "Možda mi je talija, ali dobri smo prijatelji. Uživao sam svakako, možda je i on uživao u borbi. I tada smo igrali jedan protiv drugog, ali on je tada bio drugačiji igrač nego sada. Ali, ovo je svakako sjajna nedjelja za mene", rekao je Lajović i kazao da je Banjaluka položila test.

"Stvarno se divno osjećam ovdje, ljudi su nas primili kao da smo lokalci. Šetao sam s psom, osjećao sam se kao kod kuće, uživao u hrani, odraziće se na moju kilažu. Banjaluka je jedan od najbolje organizovanih 250 turnira i zaslužuje da ima ovakav turnir".