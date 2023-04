On nije želio svađe, ali pošto su bili agresivni morao je da im pokaže snagu.

Izvor: Instagram/carlcobrafroch/printscreen

Nekadašnji britanski bokser i svjetski šampion Karl Froč (45) gostovao je u jednom podkastu i tom prilikom otkrio detalje koji nisu bili previše poznati. Iako ga je sportska javnost upoznala kao velikog šampiona i jednog od najboljih boraca u svojoj kategoriji, Karl je imao i mračnu stranu koja je počela još u tinejdžerskim godinama - volio je kafane, pabove, birtije i slična mjesta, pa je često završavao u tučama!

Iako sitniji nego kada je ulazio u ring, uglavnom je lako izlazio na kraj sa svojim kafanskim rivalima. Oni bi ga potcijenili, a on bi ih sa samo nekoliko udaraca potpuno ošamutio. Ono što nije uspjelo piće radile su Fročove pesnice - alkoholičare koji su željeli raspravu sa njim slao je na pod, a zatim kući na spavanje!

"Da budem iskren, nikada nisam bio čovjek koji traži nevolje i nikada se nisam kretao u problematičnim sredinama, ali sam odrastao po pabovima i tamo sam počeo da se raspravljam sa ljudima. Već sa 14-15 godina sam se mnogo svađao. Uvijek bih davao priliku protivnicima da odu, govorio bih 'Gledaj, druže, previše si popio. Vrati se sutra, kada se probudiš trezan svi ćemo biti prijatelji'. Uglavnom su me poslušali, ali bilo je i onih koji su vikali 'Ko si ti da mi to govoriš?'. Bio sam klinac, sa 17 godina sam imao 182cm i 70kg. Nisam im izgledao kao pretnja. Uvijek sam čekao da prvi pokušaju prije nego što im nešto uradim. Ispeglao sam nekoliko faca u tim tučama, ali svi su oni zaslužili to", rekao je Karl.

Inače, Froč je tokom profesionalne karijere odradio 35 preofesionalnih borbi uz impresivan skor 33-2. Čak 24 puta završio je mečeve nokautom, a nijednom u karijeri nije dozvolio da bude nokautiran. Na prvih 26 mečeva, kao i na poslednjih pet mečeva nije znao za poraz. Četiri puta je bio svjetski šampion.