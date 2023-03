Da, dobro ste pročitali, selo od 900 stanovnika je šokiralo cijelu Evropu i plasirao se u četvrfinale Lige šampiona i tamo će igrati sa aktuelnim prvakom Evrope Barselonom.

Izvor: TV Arena Sport 1/Printscreen

Senzacija! Selo od tačno 907 stanovnika će imati predstavnika u četvrtfinalu Lige šampiona! Mjesto se zove Gudme, a klub je GOG, Liga šampiona je ona u rukometu! Nakon što smo videli spektakularan plasman Visle u četvrtfinale nakon penala, potom i veliku, ali beznačajnu pobedu Dinama iz Bukurešta nad Kilom, GOG je na svom terenu uspio da vrati minus iz prvog duela i da prođe u četvrfinale!

U danskom derbiju Olborg je u prvom meču nošen sjajnom igrom Munka, Barthoda i Bjornsena uspio da pobedi 30:28, ali je sada u revanšu odigranom u punoj Feniks Tag Areni u Gudmeu bilo 32:24 i tako je klub punom imena Gudjerg Oure Gudme prošao u četvrfinale gdje će se sastati sa velikom Barselonom, aktuelnim prvakom Evrope.

GOG je tokom cijelog meča bio mnogo bolji rival, poveli su sa 5:1 na startu i držali su tu prednost gotovo do kraja meča. Olborg je pokušao da napadima sedam na šest, igrom bez golmana nadoknadi zaostatak, ali su se jako sporo transformisali u odbranu i to je rezultatiralo time da je ekipa GOG-a u tranziciji dala ogroman broj golova na prazan gol svog rivala, sa kojim su ove sezone odigrali već šest mečeva! Dobili su ovaj najbitniji i ispisali istoriju, pritom igrajući u prepunoj hali od 2.500 mesta - što je tri puta više nego što Gudme ima stanovnika. Pogledajte kako se slavio ovaj prolazak:

Vidi opis LUDILO - MJESTO OD 900 LJUDI U 1/4 FINALU LIGE ŠAMPIONA: Cijelo selo luduje, sad idu pravo na prvaka Evrope! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: TV Arena Sport 1/Printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: TV Arena Sport 1/Printscreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: TV Arena Sport 1/Printscreen Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: TV Arena Sport 1/Printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: TV Arena Sport 1/Printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: TV Arena Sport 1/Printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: TV Arena Sport 1/Printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: TV Arena Sport 1/Printscreen Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: TV Arena Sport 1/Printscreen Br. slika: 9 9 / 9 AD

Gudme je postalo najmanje mjesto sa timo u četvrtfinalu rukometne Lige šampiona! Pre ovog malenog mesta šest gradića manjih od 50.000 stanovnika ulazilo je među osam najboljih u Evropi - Lemgo (41.000), Celje (38.000), Koper (25.000), Metković (17.000), Cetinje (14.000) i Skjern (8.000). Do ove senzacije tim je vodio lijevi bek Simon Pitlik sa osam golova, dok je gol manje imao kružni napadač Lukas Jorgensen.



U poslednjem meču osmine finala u mađarskom derbiju Vesprem je pobijedio Pik Seged 38:33.

U četvrtfinalima Lige šampiona sastaće se Kjelce i Vesprem, Magdenburg i Visla, Barselona i GOG, kao i PSŽ i Kil u vjerovatno najzanimljivijem paru. Svi ovi timovi će juriti plasman an Fajnal for koji će se i ove godine održati u Kelnu i to 17. i 18. juna 2023. godine.

Naravno, vjerovatno svi neutralni ljubitelji rukometa se nadaju da bi GOG mogao da nastavi svoj pohod i da ode do samog kraja! Klub osnovan 1973. godine fuzijom tri manja kluba u istoriji ima osam titula šampiona Danske, 11 danskih kupova, kao i finale EHF kupa iz 1995. godine.