Tomi Pol se dobro sjeća meča sa Novakom Đokovićem, jer je tu vidio šta je to što Srbina odvaja od ostalih igrača.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Američki teniser Tomi Pol igra odlično od početka sezone i napravio je najveći rezultat u karijeri kada je došao do polufinala Australijan opena gdje je poražen od Novaka Đokovića. Sada igra sjajno u Indijan Velsu, a nakon pobjede nad Janom Lenardom Štrufom 6:3, 6:3 podsjetio se svog duela sa Đokovićem.

Bilo je 7:6, 6:1, 6:2 i Amerikanac je tada samo u jednom setu uspio da bude konkurentan Srbinu, a iako je napravio veliki pomak u svojoj igri Pola je meč sa Srbinom naučio da bude skroman i na zemlji.

"Ne pokušavam da previše razmišljam o tome, neću da punim glavu sebi time. Neću da budem previše samopouzdan, mislim da je previše samopouzdanja štetnije od premalo samopouzdanja. Uvijek sam mislio tako i uvijek sam htio da budem srednje samopouzdan i znam sam da ponekad moram da budem skroman. Naravno da sam srećan načinom na koji sam igrao u Australiji i rezultatom: Ali kad pogledate moj poslednji meč u Australiji. Novak me je totalno isprebijao i nisam bio srećan svojom igrom. Otišao sam iz Australije misleći šta mi je potrebno da dobijem ovakav meč", iskren je bio Tomi Pol.

Posle tog meča je vidio koliko je različit nivo tenisa koji igra srpski teniser i koliko je daleko od tog načina igre. A ključ svega toga je nevjerovatna mentalna snaga Novaka Đokovića.

"Da, mislim da je to potpuno ludački nivo tenisa, definitivno. Ali mislim da on samo uspijeva da iskontroliše svaku situaciju u velikim mečevima. Ako ću da budem tako gdje želim da budem mislim da je to nešto u čemu ću morati da budem mnogo bolji i nešto na čemu mnogo radim. Mislim da je on mentalno najjači u cijelom tenisu, Tu vidite razliku u mečevima, tu on pravi najveću razliku. Nije to jedina razlika, ali mislim da je velika mentalna razlika", istakao je on.