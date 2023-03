Svojevremeno je bio hobotnica među stativama nacionalnog tima, a danas je sportski direktor Novog Beograda.

Veliki problemi u srpskom vaterpolu ovih dana - krenulo je od sukoba na relaciji Vaterpolo savez Srbije i VK Novi Beograd, a moglo bi da se prelije i na domaće klubove. Nakon što je postalo jasno da Nikola Jakšić neće igrati za Srbiju, oglasili su se iz kluba koji pliva na "11. aprilu". Trener Živko Gocić i sportski direktor Slobodan Soro pričali su o tome, a nekadašnji golman reprezentacija Srbije i Brazila dotakao se i drugih timova u Srbiji.

Tokom konferencije za medije Soro je posebno pomenuo Šabac koji je prethodnih godina bio u centru pažnje, a zatim "nagazio" aktuelnog osvajača Kupa Srbije Crvenu zvezdu i kragujevački Radnički, jednog od najvećih konkurenata u domaćem prvenstvu ove sezone.

"Netransparetnost i način na koji se dele sredstva klubovima od strane Vaterpolo saveza je veliki problem. Šabac je do pre pet, šest godina bio klub koji je na veštačkom disanju držao srpski klupski vaterpolo. Kada su svi klubovi stali, oni su radili i ulagali najviše. Stvorili su odličnu školu, pravi vaterpolo centar, ali su po nekim kriterijumima potpuno skrajnuti i nisu valorizovani", rekao je Soro i zatim nastavio veoma oštrim tonom: "Nama se dešavaju neverovatne stvari da zahvaljujući kriterijumu suđenja naš kvalitet se poništava i dovodi se u pitanje naš rad. Neke ekipe, a pre svega Crvena zvezda i Radnički, mogu samo protiv nas da pruže kvalitetne utakmice za razliku od svega onog što se dešava na evrosceni gde nisu ni blizu onoga što pružaju protiv nas. Naši bekovi koji su najbolji na svetu imaju mnogo više isključenja, a naši centri zarađuju mnogo manje isključenja protivničkih igrača i to je sve vrlo lako proverljivo. Ko se malo razume u vaterpolo zna o čemu pričam. To sve nije normalno i ne doprinosi našem vaterpolu“.

Soro je konstatovao da je srpski vaterpolo od 2019. u ogromnom padu. "To je posledica lošeg rada ne poslednjih godinu dana već prethodnih pet do deset godina. Zbog nekvalitetnog rada mi sada plaćamo tu cenu. Neću da nabrajam sve rezultate, ali na poslednjem Svetskom prvenstvu i u Svetskoj ligi bili smo peti, a na Šampionatu Evrope zauzeli smo deveto mesto. To je nešto što je nedopustivo za srpski vaterpolo i jedan ozbiljan alarm koga svi moramo da budemo ozbiljno svesni", zaključio je sportski direktor Novog Beograda.