Karatisti Iskre kao prvoplasirani, sa 20 medalja, završili su nastup na tradicionalnom turniru Valentinovo u Tuzli.

Izvor: KK Iskra

Osvojili su po sedam zlatnih i srebrnih i šest bronzanih odličja.

Zlatne medalje osvojili su Anes Arifaj, Marko Laković, Dunja Vratnica, Lana Prelević, Katarina Đukić, Pavle Pavićević i ženska ekipa u borbama 2012. godište.

Srebrni su bili Filip Šoškić, Martin Ćalasan, Ljubica Vlahović, Balša Danilović, Gavrilo Joličić, Ivan Dijanić i muška kadetska ekipa.

Bronzanim odličjima okitili su se Viktor Raičević,

Martina Todorović, Pavle Davidović, Pavle Pavićević, Davud Arifaj i Luka Bulatović.

Zlatni su bili kadet Luka Klačar i Boris Vujanović, koji je osvojio dva zlatna odličja u konkurenciji dječaka do devet godina.

Srebrna je bila Matea Leovac do 12 godina, dok su bronzane medalje osvojile Matea Leovac i Nataša Šubarić u kategoriji djevojčica do 13 godina.

Od takmičara Bijele zlatne medalje osvojili su

Luka Bajraktarević (do 10 godina, do 40 kilograma) i kadet Nenad Đuričić (do 63).

Đuričić je proglašen za najboljeg kadeta turnira.

Bronzane medalje osvojili su kadetkinja Sofija Mikulić (do 61) i kadeti Uroš Dragaš (do 52) i Lazar Gardašević (do 57).

Turnir u Tuzli, u svom osmom izdanju, okupio je 663 takmičara iz 89 klubova i osam država.