Pogledajte kako je Žiga Jelar "letjeo" na treningu uoči Kulma.

Izvor: YouTube/Ziga Jelar/Screenshot

Nevjerovatni norveški ski-skakač Halvor Egner Granerud, koji je zablistao na Novogodišnjoj turneji "četiri skakaonice", slavio je u Kulmu i tako zadržao prvo mjesto u generalnom plasmanu, međutim produženi vikend u Austriji je ipak obilježio Žiga Jelar, iako se na kraju njegov skok neće nigdje pisati!

Mladi Slovenac je prije nekoliko dana na treningu uoči nastupa u Kulmu postavio nevjerovatan rezultat. Skočio je čak 247,5 metara, čime je nadmašio i letaonicu od 235 metara. Prosto nevjerovatno je kakav je let imao Jelar, međutim zbog toga što je po "prizemljenju" ipak dotakao tlo rukama - rekord neće biti uzet u obzir, ali će mu ostati za uspomenu kakav je let uspio da ima, da je čak to bilo nemoguće i za Graneruda.

Nažalost, Jelar je nakon istorijskog leta na treningu - bio tek sedmi na samom takmičenju. U prvoj seriji je skočio 212,5 metara, a u drugoj svega 200, čime nije bio ni blizu skoka koji se ne viđa svaki dan.

Pogledajte kako je Jelar letjeo skoro 250 metara!