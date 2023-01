Rukometašice Budućnost’i Bemaks vratile su se na pobjednički put, opravdale ulogu favorita protiv Lokomotive, potvrdile peto mjesto za osminu finala Lige šampiona i pauzu (do pretposljednjeg meča sa Esbjergom 4. februara) čekaju sa 11 bodova.

Izvor: Profimedia

Bojana Popović, sa stručnim štabom, dobila je još jednu, novu, potvrdu kvalitetnog rada, iz kojeg su, konkretno prije dva dana, isplivale 18-godišnjakinje – golmanka Andrea Škerović i desni bek Jelena Vukčević. Stožer lijepe priče je ponovo bila Armel Atingre koja je za 40 minuta upisala 15 odbrana, a do odmora bila na visokih 63 odsto uspješnosti.

“Nijesmo odgovorile baš svim zadacima. Zaslugu su ponijele i igračice koje su nas napadale – ta druga strana je bila kvalitetna i iskusna. Ali iz takvih situacija se izvlače pouke. Te stvari moramo da popravimo, a da zadržimo, za naredne obaveze, ono što je bilo dobro u igri. Konkretno, Lokomotiva je od nas tražila agresivnost, sa stalnim prekidima, što je bila šansa da djevojke vježbaju i ovaj segmenat dovedu do većeg nivoa. Bilo je, naravno, dosta dobrih stvari, bez oscilacija, koje su prisutne sa ozbiljnijim protivnicima, odnosno favoritima”, kazala je Popović.

Do marta, kada su zakazani mečevi osmine finala, ,,plave“ će pokušati da podignu odbrambeni nivo, konkretno tamo gdje je problem.

“Nemamo neku rotaciju u sredini što je problem za odbranu ,,šest-nula“ u dužem periodu. Zato smo i u ovom meču morali obje odbrane da miksamo. Ono što je bitno je da neke igračice, koje su dominantne u odbrani, pokazuju kvalitet više kako sezona odmiče. A naš cilj je da napravimo dvije do tri odbrambene igračice koje će uvijek da budu tu da odrade zadatke. Odnosno više da budu opterećene odbranom.”

Rezultat i dobra energija sa terena signalizirali su Popović da od sredine prvog poluvremena odmori Ivanu Godeč i kapitenku Milenu Raičević. Tempo ni nakon ulaska mlađih – manje iskusnijih, nije padao.

“Na ovim utakmicama je to izvodljivo. Osjetili smo da možemo da mijenjamo i većina je šansu na najbolji način iskoristila. Ima još uvijek i onih koje moraju da se probude, pokažu karakter više, posebno u ovakvim utakmicama. Na tome radimo, mora i to da se pojavi, a ako se ne pojavi moraju da razmišljaju o čemu se radi i da li žele ili ne da budu u klubu. Ne smijemo da nemamo energiju i davanje timu. Moramo non-stop da ,,kidamo“ kako bismo parirale protivnicima. Upravo zbog pravog odnosa, kada su ušle mlađe, rezultat je otišao gore. Iskoristile su minute, kako bi zaradile nove u sljedećim utakmicama”, jasna je Popović.

Od 40. minuta mlada Škerović stala je na gol, odbranila sedmerac i nije bilo razloga za promjenu. Talentovana golmanka hrabro je do kraja iznijela teret Lige šampiona.

“Odlično trenira, pokazala je potencijal uz podršku Novaka Ristovića i Atingre, koji su konstantno uz nju. Dali smo joj šansu, iskoristila je i tako se postaje još bolji. Ima dobru energiju i uživala je na golu. Ponijela je dobar osjećaj. Kao i Jelena, koja je duže sa nama i dobija više prostora. Prosto, to je ta lijeva ruka, a nema ih puno. I ona je potencijal, ima svoj stil, a na osnovu gabarita, radićemo više kako bi bila još bolja. Konkretno gradićemo akcije naspram stila koji joj odgovara. Odlično se snalazi i izuzetno je inteligentno dijete koje vidi i razumije igru. Pokazala je odbrambeni potencijal za visinu koju ima. Bila je hrabra i odlučna u faulovima i nije imala problema da se ,,pobije“ sa jačima.”

Popović priželjkuje stabilniju rotaciju, a do marta se nada da će još nekoliko igračica ,,iskočiti“ jer potencijalni rivali (možda Odenze, FTC), tražiće pun kapacitet ekipe. Ohrabruje što je Nikolina Vukčević, nakon serije povreda, najavila dobe stvari kakvih je bilo u prošloj sezoni.

“Iskoristila je maksimalno šansu. Nikolina je spretna, fizički i motorički dominantna. Dala je dvije lake kontre, a u Mecu je odlično odigrala i to poslije dužeg perioda, jer je imala problema oko povreda. Polako se vraća, a nadam se da će doći do mirnoće, odnosno stabilnosti koja joj fali u nekim situacijama. Kao, na primjer, da ne iskače iz zone, pravi faulove za dva minuta mimo ostalih. To je vidno, a za to je potrebna i rutina.”

,,Iks“ faktor, do povrede, za ,,plave“ bila je Ivona Pavićević. Reprezentativka polako ulazi u jače treninge, noga je stabilna, za martovske duele biće sto odsto spremna. Možda i ranije za finiš obaveza u grupnoj fazi LŠ.

“Ne forsiramo ništa. Nije puno izgubila jer je radila druge stvari – bicikl, bazen… Kao krilna igračica je laganija i lakše će se vratiti. Ivona je vrijedna, radna i sigurno će biti na onom nivou koji svi očekujemo”, kazala je Popović.

Magična Armel

Armel Atingre je po parametrima najbolja golmanka Lige šampiona.

“Konstantna je, daje vjetar u leđa mladoj ekipi, zna da nas vrati i to radi non-stop. To je i zadatak, jer je najstarija. Njena energija i odbrane su nam veoma važne. Iskreno se nadam da će nastaviti na isti način da brani i da će je zdravlje poslužiti”, istakla je Popović.