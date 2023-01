Zlatna odličja pripala su juniorima Balši Vojinoviću (Iskra, do 55 kilograma), Andriji Daniloviću (do 68, Omladinac) i Heleni Backović (do 48, Omladinac)

Izvor: MONDO/Miloš Todorović

Crnogorski karatisti su prvi takmičarski dan Gran prija Hrvatske u Samoboru završili sa šest medalja - osvojili su tri zlatne, jednu srebrnu i dvije bronzane.

Zlatna odličja pripala su juniorima Balši Vojinoviću (Iskra, do 55 kilograma), Andriji Daniloviću (do 68, Omladinac) i Heleni Backović (do 48, Omladinac).

Srebrni je bio mlađi senior Bara Lazar Jovović (do 75), dok su bronzana odličja osvojili junior Omladinca Emre Saljiu (do 76) i mlađi senior Bara Nemanja Jovović (preko 84).

Na korak od pobjedničkog postolja bio je i junior Omladinca Ognjen Bjelajac (do 61), koji je izgubio meč za treće mjesto i završio kao petoplasirani.

U katama najuspješnija je bila kadetkinja Iskre Katarina Vlahović, koja je nastup završila na devetom mjestu.

Za medalje boriće se sjutra kadeti Jusuf Saljiju (do 52), Nenad Đuričić (do 63), Anes Arifaj (do 70), Mihailo Gojaković (preko 70), Una Raković (do 54), Ljubica Vlahović (do 61), Jovana Damjanović (do 61) i Nađa Boričić (preko 61).

Turnir u Samoboru posljednja je provjera crnogorskim karatistima za šampionat Evrope za kadete, juniore i mlađe seniore, koji je na programu od 3. do 5. februara.