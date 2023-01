Novak Đoković je iza sebe ostavio sve ružno što mu se dešavalo u Australiji prošle godine.

Novak Đoković je počeo svoju sezonu ubedljivom pobedom! U prvom kolu Adelejda pao je Konstant Lestijen 6:3, 6:2, a posle meča se prisjetio prethodnog meča odigranog u Adelejdu sada već davne 2007. godine kad se ovde igrao čelendžer, a ne ATP turnir ovog ranga.

"Bio sam prije dvije godine. Ali u nekim drugim uslovima. Ostali smo nekoliko nedelja, samo smo trenirali. Zaista imam zadovoljstvo što mogu da igram ovde. nisam boravio takmičarski od 2007. Moj trener iz 2007. Dejan Petrović je ovde. Lijepo je imati te ovdje. To je prilika malo da se osvježe sjećanja prije 16 godina", rekao je posle uspješnog starta sezone Novak.

Sada čeka Kventina Halisa u drugom kolu, a pre tog meča je uprkos svemu što mu se desilo prošle sezone kada je deportovan iz Australije imao izuzetno lepe reči za tu zemlju. Istakao je da je tu najuspješniji i da se uvijek prema njemu odnose lijepo.

"Ako bih trebalo da biram jednu zemlju gdje sam bio najuspješniji, koja se dobro odnosila prema meni, to je Australija. Ovdje sam osvojio prvi grend slem, devet grend slem titula. Odigrao sam neke epske mečeve", rekao je on, pa se onda prisjetio omiljenog meča: "Ako bih trebalo da biram jedan onda je to onaj od šest sati protiv Nadala 2012. Tokom godina Australija je bila mjesto gdje sam igrao najbolji tenis. Uvijek se radujem dolasku ovdje. Okolnosti prošle godine su bile takve nije bilo lako ni za koga. Sada sam srećan što sam ovde i fokusiran sam", zaključio je Novak.