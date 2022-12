Srpski teniser saznao je žreb za turnir u Adelejdu.

Izvor: MN Press

Novak Đoković novu sezonu počinje u prvim danima nove 2023. godine. Sada je saznao i žreb za prvi turnir - u Adelejdu. Na tom takmičenju počeće sa pripremama i odigraće prve mečeve pred Australijan open. Prvi grend slem i jedan od njegovih omiljenih turnira, imaće prave provere uoči tog takmičenja.

Na startu takmičenja igraće protiv francuskog igrača Konstanta Lestijena, trenutno 65. tenisera sveta. Biće to ujedno i njihov prvi duel. U drugom kolu čeka ga bolji iz duela Džordana Tompsona (Australija) i Kventina Hejlsa (Francuska). Prema projektovanom žrebu u četvrtfinalu trebalo bi da igra sa Denisom Šapovalovim (Kanada) ili Mikaelom Imerom (Švedska). A, onda u četvrtfinalu spektakl i mogući derbi - duel sa Danilom Medvedevom (Rusija). U tom delu žreba je i Miomir Kecmanović koji na startu igra sa domaćim predstavnikom Kristoferom O'Konelom i ako opravda ulogu favorita ide baš na Medvedeva ili Lorenca Sonega (Italija).

Kada je u pitanju drugi deo "kostura", tamo su Feliks Ože-Alijasim, Aleksandar Rubljov (Rusija), Holger Rune (Danska), Janik Siner (Italija)... Što se Srbina tiče, on se vratio u Australiju skoro godinu dana posle nemilih događaja i deportacije. "Ne možete da zaboravite te događaje, to je jedan od onih događaja koji ostaje sa tobom celog života. Ipak ja moram da nastavim dalje, a to što sam došao u Australiju govori o tome kako se osećam kada je ova zemlja u pitanju", rekao je Novak.