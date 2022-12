Meksikanka Salem Urbina krenula je stazom koju su utabale brojne devojke iz borilačkih sportova, spojila je sport i provokativan izgled.

Sve veći broj devojaka iz borilačkih sportova odlučuje da na kontroverzan način privuče pažnju. Tako su nekadašnje MMA zvezde Pejdž Vanzant i Rejčel Ostovič poznate na sajtovima za odrasle, bokserka Ebani Bridžis grudima privlači mnogo pažnje, a Taj Emeri je odlučila da se raskomoti samo nekoliko sekundi nakon što je prebila protivnicu. Njihovim koracima kao da je krenula Meksikanka Salem Urbina (32).

Ona se nedavno u Njujorku borila protiv Indeje Smit i izgubila odlukom sudija, ali je taj meč iskoristila da se ispromoviše. Meksikanka se na merenju pred borbu pojavila gotovo potpuno gola, samo u minijaturnom bikiniju neobičnog oblika. To je, čini se na prvi pogled, šokiralo i njenu protivnicu koja je sa nekoliko metara udaljenosti posmatrala kako Salem staje na vagu. Pogledajte kako ona izgleda inače:

Iako je uobičajena praksa da sportisti obučeni dođu do vage, pa se tamo raskomote i samo u opremi koju će nositi tokom meča odrade merenje, Salem je to izvela drugačije. Ona se skinula iza pozornice, pa polugola izašla na scenu, što je izazvalo euforiju među navijačima. Ipak, devojka koja je postala miljenica publike nije uspela da stigne do još jedne pobede u karijeri. Sada ima skor 13-3, uz jedan nerešen meč u karijeri. Pogledajte scenu sa merenja: