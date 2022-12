Sekretarijat za kulturu i sport Glavnog grada upriličio je danas tradicionalnu svečanost povodom uručenja priznanja najuspješnijim sportistima, sportskim radnicima i sportskim kolektivima u Podgorici u 2022. godini.

Prije same ceremonije, prikazan je desetominutni film o razvoju i unapređenju sporta u godini na izmaku, te vrhunskim rezultatima koje su pojedinci i kolektivi ostvarili. Rukometašica Milena Raičević i majstor džiju džice Arso Milić, najbolji su sportisti Podgorice u 2022. godini, dok je najbolji trener Bojana Popović, strateg Ženskog rukometnog kluba Budućnost i reprezentacije Crne Gore, a titula najboljeg kluba dodijeljena je Džiju džici klubu Feniks.

Čestitajući sportistima izvanredne rezultate koje su postigli na ponos svojih sportskih kolektiva, grada i države, gradonačelnik Ivan Vuković je istakao da je posebno zadovoljan što se lijepa tradicija po kojoj se naš grad prepoznaje nastavlja. On je naglasio da se gradska uprava sa dužnom pažnjom odnosi prema potrebama daljeg unapređenja stanja u oblasti sporta, te da je godina na izmaku bila bremenita izazovima, ali kada je sport u pitanju, pamtićemo je kao jednu od najuspješnijih u modernoj crnogorskoj istoriji.

“Za nama su fantastični sportski događaji, za nama su veliki rezultati i da se u Podgorici ništa drugo nije desilo, do završni turnir Evropskog prvenstva u rukometu za žene, mislim da bi bilo sasvim dovoljno da ovu godinu pamtimo baš tako. Međutim, i pored sjajnog nastupa naših sjajnih rukometašica, bilo je tu još mnogo velikih uspjeha kada je riječ o borilačkim sportovima, rukometu, košarci, vaterpolu. Prošle godine u ovo doba sam obećao da ćemo mi kao gradska uprava dati doprinos unapređenju uslova rada sportskih klubova i spotista u Podgorici. Čini mi se da smo to obećanje ispunili. Izdvajanje za sport ove godine, bez novca koji je opredijeljen za ulaganje u infrastrukturu iznose oko 3,5 miliona eura i to je rekordan iznos kada je Glavni grad u pitanju", kazao je Vuković i dodao da se nada da će i u narednom periodu gradska uprava ostati na ovom kursu i da nikada nećemo praviti kompromise na štetu sportista, odnosno da će za sport, kako vrhunski, tako i amaterski uvijek biti novca. “Čestitke laureatima, prije svega našim Zlatnim lavicama, Mileni, Bojani, Arsu, Džiju džicu klubu Fenix. Ponosni smo na vas i želim da vjerujem da će se naša sportska porodica uspješno razvijati i u narednom periodu”, zaključio je Vuković.

Milena Raičević je predvodila crnogorsku reprezentaciju do bronzane medalje na Evropskom prvenstvu. Na današnjoj ceremoniji istakla je da je rukomet kolektivni sport i da ne zavisi sve od pojedinca. "Priznanje je mogla dobiti i neka od mojih saigračica i isto bi bilo zasluženo. Ponosna sam na nagradu. Hvala svima koji su bili dio našeg uspjeha. Prije svega mislim na Glavni grad i gradonačelnika Ivana Vukovića, kompaniju Bemaks, Rukometni savez i bivšeg predsjednika kluba i saveza Predraga Boškovića", kazala je Raičević.

Milić, dugogodišnji džudo i džiu džicu reprezentativac, godinu je krunisao zlatnom medaljom na Svjetskom prvenstvu u Abu Dabiju. "Čast je biti sportista svog grada, hvala Sekretarijutu za kulturu i sport što su me proglasili za najboljeg. Potrudiću se da i u narednom periodu ostvarujem rezultate kao do sada", rekao je Milić.

Plakete za vrhunske rezultate dobili su: fenomenalna atletičarka Marija Vuković (AK Podgorica – srebro na Evropskom šampionatu u skoku uvis), rukometašice Budućnosti koje su nastupale za reprezentaciju Crne Gore Ivona Pavićević, Nina Bulatović, Ilda Kepić, Matea Pletikosić, Nataša Ćorović, Ivana Godeč, Andrijana Popović i Nađa Kadović, bokser Predrag Radošević (BK Podgorica – šampion svijeta u federaciji WBU), kik bokser Filip Sekulović (KK Budućnost – bronza na Evropskom prvenstvu), džiju džicu majstor Dejan Vukčević (JJ Feniks – zlato na Evropskom prvenstvu) i karate reprezentativka Milena Jovanović (KK Omladinac – srebro sa Mediteranskih igara, bronza na Svjetskom juniorskom prvenstvu i zlato na Svjetskom kupu).

Plakete za ostvarene rezultate u 2022. godini uručene su U20 košarkaškim reprezentativcima koji su osvojili srebrnu medalju na Evropskom šampionatu koje je održano u Podgorici / Danilo Ivanović (KK Studentski centar), Zoran Vučeljić (KK Studentski centar) i Lazar Radetić (za vrijeme šampionata član KK Studentski centar), kik bokser Viktor Dukić (bronza na kadetskom Svjetskom prvenstvu), karatisti Emre Saljiu (KK Omladinac – juniorski prvak svijeta), Jusuf Saljiu (zlato u Svjetskoj ligi mladih), Jovana Damjanović (KK Omladinac – bronza na kadetskom Svjetskom prvenstvu), Una Raković (zlatna u Svjetskoj ligi mladih) i Helena Backović (KK Omladinac – dva zlata na Svjetskoj ligi za mlade), takmičari Džiju džicu kluba Feniks koji su osvojili medalje na Svjetskom i Evropskom prvenstvu za mlađe kategorije Anđela Vukčević (srebro i zlato), Jelena Vukčević (srebro), Nikola Vulević (bronza i zlato) i Ana Asanović (bronza i zlato) i Plesni klub Beauty (srebro na Svjetskom prvenstvu).

Tradicionalno, izabrani su i najperspektivniji sportisti Glavnog grada (dječaci i djevojčice od 13 do 16 godina) – Iva Lakić (TK Eminent), Atina Radević (Ženski košarkaški klub Budućnost Bemax), Elena Mitrović (Ženski rukometni klub Budućnost), Marko Perović (Fudbalski klub Budućnost), Nađa Boričić (Karate klub Omladinac), Matija Marković (Džudo klub Milenijum), Miloš Tošković (Mua thai klub Big babol), Lara Jovović (OK Morača), David Mirković (KK Studentski centar), Iskra Dedivanović (PK OSI Mako) i Vaterpolo ekipa 2009. godište PVK Budućnost.

Zlatne plakete za poseban doprinos u razvoju školskog sporta uručene su i Sanja Džudović, nastavnici u Osnovnoj školi “Zarija Vujošević” i profesorici Snežani Popović iz Škole za srednje i više stručno obrazovanje „Sergije Stanić”. Za uspješnu saradnju u realizaciji programskih aktivnosti Sekretarijata za kulturu i sport nagrađeni su “Sportski objekti doo” i hotel “Junior” na Kopaoniku, dok je priznanje za razvoj i promociju sporta osoba sa invaliditetom dobio Plivački klub OSI Mako. Zlatnu plaketu za promociju i razvoj sportske rekreacije dobilo je Sportsko rekreativno društvo Podgorica, dok su plakete za izuzetan doprinos u razvoju, organizovanju i unaprjeđenju sporta dobili legenda rukometa Marijana Maja Bulatović i nekadašnji bokser Sreten Keto Bošković. Specijalno priznanje za promociju podgoričkog sporta dobio je Miloš Todorović, režiser filma “Put prazne šake”, a posebne zahvalnice za medijsku promociju aktivnosti Sekretarijata za kulturu i sport dobili Igor Mitrović (Pobjeda), Emil Ličina (Agencija Mina) i Velibor Gašanović (portal sportski.me). Takođe, Sekretarijat za kulturu i sport posthumno je dodijelio plakete porodicama zaslužnih sportskih radnika za doprinos razvoju sporta u Titogradu (Podgorici) – Momu Vujačiću i Dušku Miliću.